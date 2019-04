Efter ballade om kystsikring: Rør-Jakobsen klar med nyt tilbud

Opfinder Poul Jakobsen har gennem mange år forsøgt at overbevise politikerne om, at hans drænrør virker som kystsikring. Arkivfoto

Opfinder Poul Jakobsen lader sig ikke slå ud af, at der igen er uro om et kystsikringforsøg med hans drænrør. Han vil nu have lov til at kystsikre 55 kilometer af den jyske vestkyst og besøger derfor miljøministeren i dag.

Vestkysten: Opfinder Poul Jakobsen havde armene helt oppe over hovedet, da det sidste år lykkedes for Dansk Folkeparti at få afsat 10 millioner kroner til endnu et forsøg med hans drænrør som kystsikring. Han har ikke tænkt sig at tage dem ned igen, selv om der nu er opstået ballade om forsøget. Ifølge Radio24syv har formand for miljø- og fødevareudvalget Pia Adelsteen (DF) nemlig opfordret embedsmænd til at droppe en høring i forbindelse med forsøget, og det er ifølge flere eksperter ulovligt. Desuden er der opstået debat om, hvorfor der nu skal bruges millioner af skattekroner på rørforsøg, som eksperter tidligere har underkendt effekten af. - Jeg er pissed off for at være helt ærlig. Jeg ved, at rørene virker, og det gør Dansk Folkeparti også - derfor er det ikke rimeligt, at politikerne får den behandling. Men vi lader os ikke stoppe, siger han.

Et godt tilbud Derfor har Poul Jakobsen i dag sat kursen mod miljøministeriet. Med sig har han et tilbud om at kystsikre 55 kilometer langs den jyske vestkyst til en pris af 23 millioner kroner. - Det er et rigtig godt tilbud, som jeg forventer Jakob Ellemann vil være meget interesseret i, lyder det fra opfinderen fra Skagen. Da de sidste år kom frem, at han havde fået endnu en chance for at bevise, at hans rør fungerer som effektiv kystsikring, var han straks lun på at banke sine rør ned på en strækning syd for Hvide Sande. Det blev imidlertid fem kilometer ved Kandestederne, som blev udpeget som forsøgsstrækning. Ifølge Poul Jakobsen går det helt efter planen - noget han forventer, myndighederne vil give ham ret i - inden forsøget udløber om tre år.

En gammel kending Jakobsen har tidligere huseret langs kysterne i Ringkøbing-Skjern, hvor han har sat drænrør langs flere strækninger ved blandt andet Søndervig og Skodbjerge. Da de officielle forsøg i sin tid udløb, fortsatte han med rørene. Det gav masser af ballade med Kystdirektoratet, og flere sager endte i retten. Blandt andet blev han dømt til at fjerne hundredvis af drænrør, som han aldrig havde fået tilladelse til at sætte ned i stranden. Selv har Poul Jakobsen aldrig mistet modet og troen på sin egen opfindelse. Og han er da også overbevist om, at han er på vej mod et gennembrud med sit seneste tilbud til miljøministeren om kystsikring. - Kystdirektoratet har udtaget Søndervig af sandfordringsprogrammet, fordi der er masser af strand takket være mine rør. Det betyder, at der er sparet en masse penge, som passende kunne bruges til min miljøvenlige kystsikring, lyder det selvsikkert fra Poul Jakobsen.