Tarm: Selv om byrådsmedlem Lennart Qvist onsdag eftermiddag overraskede alt og alle ved at forlade Venstre, lød der ikke mange officielle ord om ham, da de fire øvrige kandidater til posten som Venstres folketingskandidat onsdag aften var til præsentationsmøde i Tarm.

Blandt de fire kandidater på mødet var det kun Sebastian Korsbakke Jensen, der nævnte ham under debatten foran godt 60 tilhørere.

- Jeg er ked af, at vi har mistet Lennart. Han var rar, men nu er det vigtigt, at vi kommer videre og står sammen, sagde Sebastian Korsbakke Jensen.

Kenneth Mikkelsen udtrykte over for Dagbladet overraskelse over Qvists handling.

- Jeg er i hvert fald overrasket. At begynde at gisne om, hvad der ligger bag, skal jeg lade andre om. Jeg kan udtrykke det på den måde, at jeg har levet af afsætning og service hele mit liv, og da skal man fortælle om sit eget produkt. Det vil jeg blive ved med, så jeg vil ikke spekulere i, hvad der ligger til grund.

Dagbladet: Du var sammen med Qvist udnævnt til favorit til at vinde nomineringen som folketingskandidat, så med ham væk, er den vel hjemme, som Uffe Ellemann engang blev spurgt?

- De får du aldrig mig til at sige, at den er hjemme, og det skal man heller ikke i forhold til demokratiet. Vi er fire kandidater, og vi er godt i gang med en præsentationsrunde. Jeg er sikker på, at der møder mange op til afstemningen den 20. august. Det er dem, der bestemmer, og jeg har ikke haft lejlighed til at tale med alle Venstres medlemmer i kommunen. Vi kører det her til ende, og så må den bedste mand eller kvinde vinde.