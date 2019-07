Efter 32 år: Birgitte Kloster stopper i Kramp

Logistikdirektøren har sagt op og stopper til årsskiftet, uden at have et andet job på hånden.

SKJERN: Efter 32 år i Kramp i Skjern, der tidligere hed Grene, har Birgitte Kloster valgt at stoppe. Gennem årene har hun haft forskellige stillinger i virksomheden, og hidtil har det været som nordisk logistikdirektør - en post, hun har haft i næsten fem år. Her har hun været en del af den danske direktion og bestyrelse og har haft ansvar for omkring 130 medarbejdere i Norden.

Birgitte Kloster fratræder ved årsskiftet, og har ikke noget nyt job på hånden.

- Jeg har aldrig lavet karriereplanlægning. Den ene dag har taget den anden, og det har jeg haft det godt med. Men det er måske meget sundt, at jeg nu kan bruge lidt tid på at tænke over, hvad de næste arbejdsår skal bruges på, siger hun i en pressemeddelelse.

Kramp er en virksomhed med meget dybe rødder i Skjern. Firmaet Grene blev grundlagt i 1915, og har altid været en stor del af byens erhvervsliv. For seks år siden fusionerede Grene med den hollandske landbrugsgrossist Kramp, og i 2017 blev beslutningen taget om at ændre det gamle familienavn til Kramp. Der kunne opnås synergieffekter i markedsføringen ved at bruge samme navn.

- En væsentlig del af jobbet har været at bidrage til den mentale transformation fra en nordisk organisation til en stor europæisk koncern. Det er vi lykkedes rigtig godt med, ikke mindst på grund af medarbejdernes store engagement og forandringsvillighed, og derfor synes jeg, at timingen nu er rigtig, siger Birgitte Kloster i pressemeddelelsen om sin beslutning. Her understreger hun også, at det har været 32 lærerige år.