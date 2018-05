Efter 23 kampe på lægterne: Pinderup elsker stadig ishockey-VM

Tarm: Han har oplevet hårene rejse sig på armene ved åbnings-ceremonien. Han har brølet med på nationalmelodien, da Danmark overraskende slog Finland - og Hans Pinderup er klar på flere store oplevelser ved ishockey-VM.

Som Dagbladet forleden kunne fortælle, er Hans Pinderup fra Tarm så bidt at ishockey, at han har købt billet til de 30 VM-kampe, der bliver spillet i Herning.

Mandag eftermiddag var han i gang med at varme op til kamp nummer 24.

- Jeg bliver aldrig træt af ishockey. Det har været fuldstændig fantastisk. Helt vildt og endnu bedre end jeg havde forestillet mig. Selv på dage, hvor jeg har set tre kampe, har det næsten været umuligt at sove, når jeg kom hjem, fordi jeg har været helt oppe at køre, fortæller Hans Pinderup.

De store oplevelser har han blandt andet kunne dele med sin voksne datter Jeanette og børnebørnene Sif og Sigrid.

Selv om de yngste er tre og ét år, så har pigerne også været med inde på isstadion for at se enkelte kampe.

- Det er en vild oplevelse af have sammen. Mine børnebørn kommer nok ikke til at kunne huske så meget, men det bliver noget, vi kommer til at snakke om igen og igen, siger han.

Hans Pinderup havde på forhånd store forventninger til ishockey-VM. Men at det skulle blive så uforglemmelig en oplevelse, havde han ikke regnet med.

- Alt fungerer. Fansene hygger sig og drikker en øl sammen efter kampen. Stemningen er i top og der bliver spillet verdensklasse ishockey, lyder meldingen fra Herning.

Hans Pinderup har billetter til handicappladserne, som giver et godt udsyn til isen. Desværre betyder det, at han ikke får så meget ud af det indledende lysshow før kampene. Derfor skrev han en mail til arrangørerne, om der var mulighed for, at han kunne opleve showet et andet sted i hallen. Og det kunne det - så forud for en kamp, fik han lov til at trille op i nærheden af VIP-området.

- Det er god service, konstaterer han.

Midt i VM-euforien har Hans Pinderup kun en ærgrelse. Hvis Danmark går i kvartfinalen, skal kampene spilles i København - og her har han ingen billetter.

- Så må jeg se dem spille på tv. Men jeg har bestemt, at hvis det utænkelige skulle ske, at Danmark ender i finalen, så vil jeg prøve at skaffe en billet, griner han.