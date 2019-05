EP-valget: Stemmeprocenten er højere end sidste gang

Ella lærer i en tidlig alder at det er vigtigt at sætte sit kryds, når der er valg. Far Martin Dahlgaard fra Troldhede havde nemlig Ella med på armen i Troldhede Kultur- og Idrætscenter i formiddag. stemmeprocenten i Troldhede var ved middagtid på 21 procent, hvilket er højere end i 2014. Foto: Mads Dalegaard