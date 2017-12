Dyreejere i opråb: Vent nu med jeres fyrværkeri

Skjern: Den 27. december til og med 1. januar. Det er den periode, hvor det er tilladt at fyre sit fyrværkeri af, men mange steder er der taget forskud på fornøjelsen. Brag fra raketter er nemlig allerede meget almindeligt, og det er et problem.

Man må købe fyrværkeri fra den 15. december til den 31. december.Man må anvende fyrværkeriet fra den 27. december til og med 1. januar. Det er ikke tilladt at transportere fyrværkeri til Danmark fra udlandet. Man må højest opbevare fem kilo fyrværkeri i eget hjem. Aldersgrænsen for at købe småfyrværkeri som f.eks. knald-propper, bordbomber, stjernekastere og isfontæner er 15 år. Aldersgrænsen for raketter, batterier, romerlys og heksehyl er 18 år.

- Jeg er modstander af at give piller, for hunden kan jo stadig høre bragene. Den kan bare ikke reagere på det, og det synes jeg er synd, mener Susanne Hansen.

- Hos os starter det med gøen, og han er simpelthen ved at springe ud af havedøren. Bliver der fyret af, mens vi er ude at gå, vil Jackson beskytte. Så bliver han bange og aggressiv, og det er en rigtig skidt blanding, fortæller hundeejeren.

Vi har også et ansvar

Susanne er glad for, at der er en grænse for, hvornår man må fyre af, selvom hun forstår, at særligt børn har svært ved at vente. Det er dog ikke kun de, der skyder af, bolden er hos:

- Hundeejerne har et kæmpe ansvar. Mange hunde vil løbe væk, når de hører brag, så det er vigtigt at have dem i snor. Ofte kan hundene sagtens gå selv visse steder, Men i denne tid har vi altså et særligt ansvar for dem, slutter hun.