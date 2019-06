Drop dukkerten: Fortsat tarmbakterier ved to strande i fjorden

Bork Havn Surferstrand er populær blandt surfere, men man skal masse på med ikke at sluge for meget vand - specialt efter rengskyl. Arkivfoto

En ny badevandrapport viser, at vandet ved to vestjyske badestrande stadig er en suppe af E. coli-bakterier, når det regner.

Bork/Skudsbøl: Det ustadige sommervejr indbyder ikke ligefrem til en tur i bølgerne. Men hvis man alligevel skulle blive fristet til en dukkert mellem to byger, så kan det på det kraftigste frarådes at hoppe i vandet ved Bork Havn Surferstrand eller lidt længere nordpå ved Skuldbøl Strand. Her er vandet ved strandene nemlig forurenet af E. coli-bakterier, der stammer fra afføring fra dyr eller mennesker. Værst er det lige efter regnskyl, hvor Kosig Kanal og Falen Å ved Bork Havn samt Hemmet Bæk ved Skuldbøl Strand skyller bakterierne ud i nærheden af badestrandene. Det Europæiske Miljøagenturs måling af badevandet i Europa for 2018 er netop udgivet, og her viser undersøgelser, at der er 14 røde prikker i Danmark, hvor badevandet får laveste karakter på grund af forurening, og to af disse ligger altså i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord.

Flere forureningskilder Det er langt fra første gang, der kan rapporteres om vand fyldt med tarmbakterier ved de to strande, og kommunen er da også opmærksom på forureningen. Bork Havn Surferstrand bliver forurenet af Kosig Kanal og Falen Å, der har deres udløb lidt syd for stranden, og ved denne strand kommer bakterierne både fra oven og fra neden. I forbindelse med regn skylles bakterierne ned i de to vandløb, som løber ud ved stranden. Den anden forureningskilde er, når grundvandet stiger ved Bork Havn. I dette tilfælde "vil der trænge uvedkommende vand ind i kloaknettet og dermed overbelaste nettet, der ikke er dimensioneret til de store vandmængder. Dette resulterer i, at en pumpestation aktiveres og pumper spildevand til to underjordiske tanke ved Kosig Kanal. Hvis disse to tanke fyldes, vil spildevandet pumpes ud i Ringkøbing Fjord syd for havnen via en rørledning. I tilfælde af meget kraftig regn er der yderligere mulighed for nødoverløb med spildevand direkte til Kosig Kanal. Hvis dette sker, vil overløbet forårsage forringet badevandskvaliteten i områderet ved den sydlige del af fjorden," står der i rapporten om badevandet ved Bork Havn Surferstrand.

Diarre til følge I rapporten for Skuldbøl Strand står der om tarmbakterierne i badevandet, at "de høje koncentrationer stammer sandsynligvis dels fra et overløb fra den fælleskloakerede del af Hemmet og dels fra Hemmet Renseanlæg, der udleder renset spildevand til vandløbet. Det er kendt at der er problemer med uvedkommende vandmængder ved Hemmet Renseanlæg i forbindelse med kraftig nedbør." Ved begge strande fraråder Ringkøbing-Skjern Kommune at bade i op til 72 timer efter nedbør. Kommunen arbejder løbende på at forbedre vandkvaliteten. Ifølge sundhed.dk vil en E. coli-infektion medføre diarre og væsketab, men kun i sjældne tilfælde er den farlig.