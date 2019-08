Drømmer du om at blive møller? Skjern Vindmølle søger frivillige

SKJERN: Nu kan Skjern Vindmølle efter mange års stilstand køre igen, men der mangler nogle til at køre med den. Ringkøbing-Skjern Museum er på jagt efter frivillige, som vil passe vindmøllen, når der er åbent. Der mangler lige de sidste instruktioner fra en møllebygger, men ellers står der en mølle, som er klar til at tage imod besøgende.

- Vi vil virkelig gerne have en håndfuld frivillige med det ansvar, som det indebærer. Det skal være nogle, der godt kan lide kaffe og mekanik. De skal sætte møllen i gang, og når de kan se, at det blæser op, så skal de kunne cykle ned for at sætte møllen i stå, siger museumsdirektør Mette Bjerrum Jensen.

Det kræver lidt håndelag at køre med Skjern Vindmølle. I en moderne mølle er der fyldt med styringsbokse og sensorer, men i den gamle mølle er det råt mekanik. Således kræver en nedbremsning, at vinden først skal tages af vingerne, inden den kan bremses helt.

Skjern Vindmølle skal udelukkende drives med frivillige, da behovet for besøg i møllen ikke er så stort som på andre af museets mange lokationer, og derfor vil det koste forholdsvist mere at holde åbent med bemanding fra museet, end det vil på andre af de mere besøgte steder.

Mette Bjerrum Jensen håber, at der kan skabes et aktivt miljø omkring Skjern Vindmølle, så det også bliver et kultursted, hvor lokalerne kan udlejes, og hvor der kan blive basis for at drive et lokalhistorisk arkiv.