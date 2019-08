Drømmen om hus tættere på Stadil Fjord brast - udvalg sagde nej

Et flertal i teknik- og miljøudvalget vil ikke give lov til at flytte byggeretter væk fra Stadilvej og længere ned mod Stadil Fjord.

Stadil: En familie har udset sig grunden beliggende på Stadilvej 9 som et sted med mulighed for at bygge nyt hus - men familien vil ikke bo tæt på Stadilvej, hvor det bestående hus ligger.

Familien vil rive huset ned og bygge et nyt 300 meter længere inde på grunden og tættere på Stadil Fjord. Det kræver imidlertid, at kommunen accepterer, at byggeretten flyttes. Hvis det sker, vil familien købe hele den 17 hektar store grund og et areal oppe ved vejen til en landmand, der gerne vil have den gode jord.

I et brev til kommunen peger familien på fordelene for alle parter. Familien slipper for at bo blot 25 meter fra den befærdede Stadilvej, landmanden får det ønskede stykke jord ved Stadilvej, som familien gerne vil frasælge.

Tilmed ligger der en minkfarm som nabo, som familien ikke vil bo opad.

Flyttes byggeretten 300 meter ind på grunden, vil det nybyggede hus komme til at ligge ved siden af et allerede eksisterende hus, der har den eftertragtede placering tæt på Stadil Fjord.

Som familien skriver:

"Hvis efterspørgslen bliver godkendt, bliver hele grunden solgt hurtigt og delt mellem to parter, som har stor interesse i at forskønne området, så der ikke står faldefærdige huse i vejkanten og som ligeledes har stor interesse i at bosætte sig på landet, hvis en grund som denne får sin optimale placering".

Sagen har været til behandling i teknik- og miljøudvalget, og det endte med et nej til familien.

Et flertal bestående af formand John G. Christensen (S), Irene Lund Andersen (S), Ole Nyholm Knudsen (V) og Niels Rasmussen (SF) vil ikke give lov til at flytte byggeretten.

- Vi vil ikke åbne op for bebyggelse tættere på fjorden. Hvis vi gør det, skal andre også have lov, og det agter vi ikke at gå ind i på nuværende tidspunkt. Det er attraktivt at bygge tæt på fjorden, men det er vi ikke indstillet på at give lov til, siger John G. Christensen.