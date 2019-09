Drabsmistænkte er stadig varetægtsfængslet

BORRIS: De to mænd, der er sigtet for at have dræbt en 47-årig mand fra Tarm, er stadig varetægtsfængslet. Det oplyser politikommissær Tue Nissen fra Midt- og Vestjyllands Politi, som stadig er i gang med at efterforske drabet.

De to mænd på 38 og 31 år, der ligeledes er fra lokalområdet, blev anholdt tirsdag 26. februar i år, efter at man to dage forinden havde fundet det forslåede lig af den 47-årige mand i et skovområde ved øvelsesterrænnet i Borris. Ved det efterfølgende grundlovsforhør nægtede de to mænd sig skyldige i at have dræbt manden.

- Det er en kompleks efterforskning, der tager tid. Men under efterforskningen er vores mistanke mod de to blevet bestyrket, fortæller Tue Nissen, der forventer, at efterforskningen fortsætter de kommende måneder.