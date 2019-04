Dovista i Ringkøbing vil ansætte syrisk kvinde og sende et signal

Direktør John Teglborg Houe fra vinduesvirksomheden Dovista i Ringkøbing kunne i februar sige på gensyn til deres IGU-elev Wael (th.). Forløbet har været så godt, at han nu er blevet fastansat - og det har givet grundlag for at hyre Nairouz ind som ny elev. Foto:Jørgen Kirk

35-årige Nairouz Yousuf fra Syrien kan som den blot anden nydanske kvinde være på vej til at starte på en integrations-grunduddannelse. For virksomheden bag handler det om at sikre et fremtidigt rekrutteringsgrundlag - og at sende et signal til nydanskere om, at kvinder har lige ret til at være på arbejdsmarkedet, lyder det fra Dovista i Ringkøbing.

Skjern: Der var smørrebrød, snak og erfaringsudveksling torsdag middag på Innovest i Skjern, da en særlig netværksgruppe, der har til formål at få flere nydanskere ud på arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune, holdt møde i den orangegule bygning. Ved mødets start talte erhvervsdirektør Hans Jørn Mikkelsen om vigtigheden at IGU-netværket, som har været sparringsplatform for både arbejdsgiverne og de rådgivende på den anden side af bordet, og vigtigheden af det udbytte, netværket har medført. - Netværkene er vigtige, fordi det er her, værdier kan skabes. Derfor er det en glimrende ide at sætte sig sammen med det mål at erfaringsudveksle og inspirere hinanden. Det har I gjort, og nu har 10 personer ud af 25 gennemført en integrationsgrunduddannelse her i kommunen, siger Hans Jørn Mikkelsen. - Det skal vi fortsætte med. Vi siger, at vi er gode til at integrere, men det tror jeg faktisk ikke, vi er. Jeg mener, vi kan blive meget bedre, og dette her er en måde at gøre det på, siger han. En af virksomhederne, der har været med i netværket og på mødet blev udpeget som grundlægger af det, er vinduesvirksomheden Dovista i Ringkøbing. Siden 2016 har man haft en nydansker ansat som et led i en integrationsgrunduddannelse, og i februar bestod IGU-eleven, Wael Khaled Alsaadi, sin uddannelse og blev efterfølgende fastansat på samme vilkår som etniske danske medarbejdere. Nu planlægger man at tage en ny IGU-elev ind. - Du har gået til dansk i din fritid, og midt i forløbet tog du et truckcertifikat uden tolk eller andre hjælpemidler end google-translate. Det synes jeg er rigtigt flot, siger direktør hos Dovista, John Teglborg Houe. - Så når vi ser på fremtiden, så er erfaringerne jo gode fra forløbet med Wael, så vi fortsætter, siger han. Forklaringen er dels at sikre virksomhedens fremtidige medarbejderrekruttering, som både skal bestå af mænd og kvinder, men det handler også om at tage et socialt ansvar, forklarer han. - Det handler både om, at vi vil sikre os fremtidige medarbejdere, men det handler også om, hvordan vi som virksomhed løser en sociale opgave. Vi er ikke et socialkontor, så vi skal gøre det med de muligheder, vi har, og det er gennem et meningsfyldt job, siger John Teglborg Houe. - Så nu styrker vi indsatsen ved at fortælle nydanskerne, hvordan vores kultur er i Danmark. Her er kvinder og mænd nemlig lige på alle måder, siger han.

Fakta Integrationsgrunduddannelsen (IGU) varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.



Uddannelsen henvender sig til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der har folkeregisteradresse i Danmark og har haft det i mindre end 5 år.



IGU-netværket består blandt andet af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Ringkøbing-Skjern Kommunes Virksomhedsservice, Lærdansk, Skjern Tekniske Skole og Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern og lokale virksomheder, herunder Ringkøbing-baserede Dovista A/S og blandt andet PRO El-teknik A/S og GPV A/S, som også deltog i mødet torsdag.



Netværket blev etableret i et samspil mellem Dovista og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og har til formål at skabe rum for vidensdeling og inspirere internt i forhold til at få nydanskere i gang på arbejdsmarkedet.



Da integrationsuddannelsen blev forlænget i februar til at løbe frem til 2022, blev opgaven som tovholder flyttet fra Ringkøbing-Skjern Erhvervsrådet til Ringkøbing-Skjern Kommunes Virksomhedsservice.

Foto: Jørgen kirk Syriske Wael Khaled Alsaadi og Nairouz Yousuf kan meget vel blive kollegaer på vinduesfabrikken Dovista i Ringkøbing fra i sommer. Der kommer hun til at få de samme arbejdsopgaver som de mandlige produktionsarbejdere. - Vi vil bryde de klassiske kvindemønstre, forklarer direktør John Teglborg Houe. Foto: Jørgen Kirk.

Kvinder har lige ret Derfor har man hos Dovista specifikt søgt en kvinde til sit kommende IGU-forløb. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der nemlig kun én anden kvinde i gang med uddannelsen. Derfor har Dovista 35-årige Nairouz Yousuf fra Syrien i virksomhedspraktik for at se hende an, inden man eventuelt laver en IGU-aftale med hende. Nairouz har boet i Danmark i to-et-halvt år og har arbejdet i kantiner og med rengøring i både sit hjemland og i Danmark. Men hos Dovista kommer hun ikke til at stå for hverken rengøring eller kantinearbejdet. I stedet vil hun blive mødt med arbejdsopgaver, der matcher de mandlige arbejderes. - Vi vil sende et klart signal om, at kvinder får de samme jobs som mænd her i Danmark. Kvinder har lige ret til at være på arbejdsmarkedet og bidrage med forsørgelsen som mænd med samme type job og samme løn, siger John Teglborg Houe. Men det gør nu heller ikke noget, hvis det står til Nairouz. Hun ser frem til at komme i gang med en uddannelse, som letter hendes vej ind på det danske arbejdsmarked. - I Syrien er kulturen, at mange kvinder er hjemmegående, og så arbejder manden. Men jeg har altid selv tjent mine egne penge i Syrien, og det vil jeg også gerne gøre i Danmark. Så uddannelsen er en god vej ind på arbejdsmarkedet, forklarer Nairouz med tolkebistand fra sin landsmand og kommende kollega, Wael Khaled Alsaadi. - Jeg synes, det har været et godt og spændende at være i virksomhedspraktik. Jeg har malet og repareret vinduer, og så har det været rart at være der. Det er nogle gode kolleger, forklarer hun. Selvom Nairouz Yousuf er godt på vej til at kunne kalde sig IGU-elev, så må hun vente lidt endnu. Først skal hun blive enig om en aftale med John Teglborg Houe og Dovista A/S, men håbet er, at aftalen kan være i hus inden 1. juli. Dermed vil Ringkøbing-Skjern Kommune være oppe på to kvindelige elever på integrationsgrunduddannelsen.

Foto: Jørgen kirk I velkomsttalen til mødet hos Innovest kaldte erhvervsdirektør Hans Jørn Mikkelsen det for "dejligt, at så mange virksomheder har vist socialt ansvar og engagement" i arbejdet med at få nydanskere i arbejde i kommunen. - Det skal vi have meget mere af, lød det Foto:Jørgen Kirk