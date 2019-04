Dorte Jarlby: Jeg sagde selv fra overfor Klaus Riskær Pedersen

Hvide Sande: Næsten på dato én måned efter, at hun blev opstillet som folketingskandidat for partiet Klaus Riskær Pedersen, er Dorte Jarlby nu fortid i det nystiftede parti. Partistifteren har forklaret, at han har valgt at droppe hende på grund af dårligt samarbejde med de andre kandidater.

Hovedpersonen selv har dog en noget anderledes udlægning:

- Klaus Riskær og jeg havde et stort skænderi i telefonen den 5. april, og der sagde jeg faktisk selv fra. Forleden fik jeg så en sms fra ham om, at jeg var droppet som kandidat, fordi jeg ikke samarbejdede godt nok med de andre. Det var en lidt mærkelig fornemmelse. Måske har han ikke helt forstået, hvad jeg sagde til ham den 5. april. Eller måske vil han bare gerne få tingene til at lyde bedst muligt for ham selv og have lidt opmærksomhed omkring sit parti. Han vil jo gerne bestemme det hele, konstaterer Dorte Jarlby.

Hendes nye tilværelse som bagerlærling i Hvide Sande lægger beslag på meget af hendes tid, og det har hun måttet høre for, fortæller hun:

- Det passede tydeligvis ikke Klaus, at jeg bruger tid på mit fag. Men man er altså nødt til at eksistere, og man kan ikke leve af at være folketingskandidat for et parti, der måske ikke engang har en chance for at komme ind i Folketinget med andet end højst én, siger Dorte Jarlby.

Hun beskriver partiet Klaus Riskær Pedersen som 'fuldt af fnidder' og meget topstyret:

- Jeg er absolut ikke den eneste, der har fået en skideballe af Klaus. Men jeg er sønderjyde, og der er altså ikke én eller anden 63-årig københavner, som skal sætte mig på plads. Jeg giver igen, og det kan han ikke tåle.

Kim Durup fra Herning er nu partiets eneste kandidat i Vestjyllands Storkreds. Han fortæller, at det i høj grad er ham, der tænkes på i forhold til beskyldningen om dårligt samarbejde med andre kandidater, og peger blandt andet på, at Dorte Jarlby ikke har været på linje med sit parti i udlændinge- og integrationsspørgsmål:

- Vores politik er, at vi vil inkludere de mange, som vil Danmark, og ekskludere de få, som ikke vil. Der har hun nok været lovlig forhippet på, at alle skulle integreres for enhver pris. Selv dem, som vi kæmper for at integrere, har syntes, at det var for vagt et synspunkt, siger Kim Durup.

Det kan Dorte Jarlby ikke følge ham i - men hun medgiver, at der har været masser af diskussioner, også om det område.

- Man kan vel sige, at det ikke er helt let at stifte et nyt parti, hvor folk kommer til fra mange andre partier og med mange forskellige holdninger. Det kan være svært at blive enige om den politiske linje, siger den nu tidligere folketingskandidat.

Hun har ingen aktuelle planer om at stille op i politik igen, men efter den korte 'udflugt' til Klaus Riskær Pedersens parti erkender hun, at Venstre stadig er det parti, som hun hælder til.

- Og så meget fnidder som i partiet Klaus Riskær Pedersen er der dog ikke i Venstre, lyder det smågrinende.

- Hvem vil du stemme på til folketingsvalget?

- Mon ikke det bliver Kenneth Mikkelsen. Han er en sympatisk mand.