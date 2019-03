Død person fundet i Stauning Havn

Stauning: Omkring klokken 8.45 fandt en lokal borger en død person i Stauning Havn.

I øjeblikket er både politi, Falck og ambulance til stede på havnen.

Ralf Høgedahl, indsatsleder ved Midt- og Vestjyllands Politi, oplyser, at lokale har givet et bud på, at der kan være tale om en hjemløs, der har opholdt sig i shelters i lokalområdet, men det bud kan politiet hverken bekræfte eller afkræfte.

Selv om politiet oplyser, at der ikke er mistanke om en forbrydelse, er området i øjeblikket afspærret området, så der kan foretages de nødvendige undersøgelser af stedet.