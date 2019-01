Dobbeltbegravelse: -Vores liv er revet itu

Brødrene Jesper og Thomas står forældreløse tilbage efter en voldsom ulykke først tog livet af deres far - og et par måneder senere også deres mor.

Tarm: Den 21. november sidste år fik 41-årige Thomas en af de mest forfærdelige telefonopringninger, man kan forestille sig, mens han var på vej over Storebæltsbroen med sin fire-årige søn i retning mod Fyn. En akutlæge ringede og fortalte, at hans forældre, den 70-årige Johannes Kjær Jensen, der blandt venner kun gik under navnet "Haise", og hans kone, 68-årige Hanne Kjær Jensen, var involveret i en alvorlig trafikulykke på Tarm Landevej ved Sønder Omme nord for Grindsted. Lægen sidder ved siden af Thomas' mor, Hanne. Han kunne høre Hanne tale, men hans far, Johannes, kunne han ikke høre. Og selvom han spurgte lægen flere gange, fik han ikke svar på, om Johannes var i live. - En betjent tager røret og forklarer, at min far er afgået ved døden. Han fortæller, at han var blevet fastklemt ved ulykken. Jeg ringer straks til min storebror, Jesper, der brød sammen. Vi begiver os begge mod sygehuset i Herning, hvor vores mor bliver bragt til. Meldingen fra ulykkesstedet var, at hun var hårdt kvæstet, fortæller Thomas til Newsbreak.dk. Thomas var på vej til Odense, hvor han skulle aflevere sin fire-årige søn på ferie til netop Hanne og Johannes. Sammen havde de talt over Facetime om morgenen og her var alt, som det plejede. Alle var glade, og der var højt humør. 430 til begravelseGodt to måneder senere, fredag den 25. januar, blev begge forældre begravet. Side om side, efter 430 familiemedlemmer, venner, naboer, bekendte samt nuværende og tidligere arbejdsrelationer havde taget afsked med ægteparret i en propfyldt kirke i Tarm, hvor Hanne og Johannes "Haise" boede. Selv uden for kirken kunne man tydeligt høre hvert et ord i Kim Larsens "Om lidt bliver her stille", der skar igennem den frostkolde luft og efterlod en følelse af varme - de tragiske omstændigheder til trods. - Vores forældre havde en stor omgangskreds og var ved begravelsen omkranset af deres familie, venner, naboer og bekendte. Det var en hård dag. Man kunne tydeligt fornemme den her forknudrede stemning, der var. Og jeg har brug for at få begravelsen på afstand, før jeg kan sige om det måske var smukt. Men allerede da vi stod i kirken, kunne jeg fornemme den her ganske specielle stemning, der selvfølgelig var, siger Thomas, der sammen med sin bror Jesper føler, at livet er blevet revet itu nærmest for øjnene af dem.

Så smadret var Hanne og Johannes bil efter mødet med varevognen Foto: René Lind Gammelmark/Newsbreak.dk./

Mor skulle være med At deres far, Johannes, først blev begravet fredag, er der en ganske særlig årsag til. - Vi følte, at vores mor skulle have lov til at være med ved begravelsen. At hun skulle have lov at sige farvel. Vi havde hele tiden troen på, at hun klarede sig og kunne overleve ulykken. Det var en tro som lægerne også helt klart gav udtryk for, at de havde. Mor var klar og kunne tale, da vi mødte hende på sygehuset. Hun var selvfølgelig i chok. Samtidig havde hun mange brud på kroppen - svære brud på arme og hænder samt indre blødninger fra lever og milt samt hul på tarmen. Men lægernes mål var, at hun skulle komme sig, forklarer Thomas til Newsbreak.dk. Derfor blev deres far efter et par dage sunget ud fra kapellet på Herning Sygehus, og lagt på frost - indtil den dag Hanne kunne være med til begravelsen og sige farvel. Det skete dog aldrig, for efter et sygdomsforløb med komplikationer efter ulykken døde Hanne, 68 år gammel, på Holstebro Sygehus tirsdag den 15. januar i år. Fra morgenstunden satte kroppen ud. - Den sidste uge vidste vi, at det ikke gik den rigtige vej. Lægerne fortalte, at det desværre ikke gik fremad, som de ellers havde håbet på. Hun dør efter næsten to måneder, hvor hun har været igennem flere operationer, har været skiftevis vågen og i koma, forklarer Thomas.

Også varevognen var tydeligt mærket efter ulykken. Foto: René Lind Gammelmark/Newsbreak.dk./

Vidste, at Johannes var død Trods chokket og den hårde medfart, så vidste Hanne at hendes "Haise", som hun i 2021 kunne have fejret guldbryllup med, var død. - Min mor har fortalt om ulykken. Om hvordan de sad i deres bil og var chanceløse. Hun kunne se det, hun sagde var en rød varebil (den var gul, men med et rødt logo/ red.) blive ved med at trække over i deres vejbane. Hun fortalte, hvordan far trak ud i græsset for at undvige - og så sagde det "bang". Hun råbte hans kælenavn: "Haise, Haise". Men da hun kiggede på ham, var det som om han sov. Til en af sygeplejerskerne har hun fortalt, at hun med det samme vidste, han var død, fortæller Thomas.

Livet står stille Når Thomas og Jesper har valgt at stå frem og fortælle den tragiske historie om deres forældre og det lyn, der over middag den 21. november sidste år slog ned i deres familie, så har det to klare formål. Det handler til dels om at fortælle hvordan livet pludselig kan se helt anderledes ud fra den ene dag til den anden. Hvor hurtigt alting kan blive vendt op og ned - og om hvordan lykke kan blive vendt på hovedet til fortvivlelse og en følelse af total afmagt. Men det handler også om at slå de budskaber, der jævnligt kommer i fart- og opmærksomheds-kampagner fra både politiet, Rådet for Sikker Trafik og andre myndigheder, fast. - Vi har ikke fået at vide, hvad der er sket med den 30-årige fører af varebilen. Og vi ved ikke, hvordan ulykken er sket, ud over, at varebilen er kørt over i vores forældre. Så vi kan ikke sige, at det var på grund af hastighed eller eventuelt en mobiltelefon i hånden, narko-, spritkørsel eller et slagtilfælde. Vi kan blot konstatere, at vores familie har fået en knytnæve i maven. Vores hjerter er revet midt over. - Derfor vil vi gerne appellere til, at folk virkelig tænker over det der med fart, opmærksomheden, narko- og spirituskørsel. For vi ser det alt for tit at uskyldige mennesker bliver revet bort i voldsomme ulykker. Nu har vores familie prøvet det på vores egen krop og man står tilbage med en følelse af, at det er uretfærdigt. Vi ønsker blot, at flere tænker over de konsekvenser fart og uopmærksomhed har og at vi måske sammen kan hjælpe hinanden til at blive mere bevidste om det, siger Thomas.

30-årigs tilstand uvis Den 30-årig mand, der første varebilen, som ifølge politiets oplysninger tilsyneladende kørte direkte over i ægteparret Johannes og Hanne Kjær Jensens bil, kommer fra Fredericia. Han blev efter ulykken fløjet til Odense Universitetshospital. Newsbreak.dk har kontaktet Sydøstjyllands Politi for at få en kommentar til den 30-åriges tilstand. Men politiet udtaler sig ikke om den slags. Newsbreak.dk har desuden spurgt til skyldsspørgsmålet - og om den 30-årige er sigtet i sagen. Til det siger fungerende vicepolitinspektør Mikkel Ross fra Sydøstjyllands Politi: - Sagen er nu færdigefterforsket og er sendt videre til anklagemyndigheden, der nu skal vurdere, om der skal rejses tiltale. Mikkel Ross vil ikke oplyse, om den 30-årige er sigtet.