Dobbelt så mange vil være markedsføringsøkonomer i Skjern

SKJERN: Fredag var sidste frist for at søge ind på en videregående uddannelse, og da tilmeldingen lukkede klokken 12, var der optimisme at spore hos Erhvervsakademi MidtVest, der udbyder markedsføringsøkonom-uddannelsen i Skjern. Her var der nemlig dobbelt så mange ansøgere som sidste år, hvor 10 begyndte på det første hold, der blev åbnet. Det betyder at der bliver et hold efter sommerferien, og rektor Henriette Slebsager er fyldt med taknemmlighed over den opbakning, som erhvervsrådet, kommunen og erhvervslivet har givet til uddannelsen i det år, der er gået.

- Hvis ikke der var den opbakning, så tror jeg slet ikke, det havde kunnet lade sig gøre, siger hun.

- Og for de unge er det et vigtigt signal om, at der er nogle, der vil dem noget i området, og det skal de sætte pris på, fastslår Henriette Slebsager.

Fredag den 26. juli får ansøgerne besked, om de er blevet optaget på uddannelsen, og Henriette Slebsager håber på, at der kommer endnu flere studerende til markedsføringsøkonom-uddannelsen i Skjern, når det sålkaldte efteroptag går i gang. Det er for studerende, der ikke har fået den uddannelse, de har søgt, og som derfor går på jagt efter et alternativ.

Markedsføringsøkonom-uddannelsen har til huse på Innovest i Skjern og samarbejder med afdelingen i Herning. Uddannelsen er for dem, der har lyst til at arbejde med salg og markedsføring. Erhvervslivet i området har været medvirkende til at uddannelsen er kommet til Skjern, ligesom der er et tæt samarbejde med erhvervslivet. Uddannelsen kom til Skjern, da den daværende regering lavede sin store udflytningsplan.

Alt i alt har 700 søgt ind på de 14 uddannelser, som Erhvervsakademi MidtVest har i kataloget, og det vækker tilfredshed hos erhvervsakademiet, som nu skal til at gennemgå de mange ansøgninger.