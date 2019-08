Dobbelt ministerbesøg på vej: Asfalt-lobbyister er klar til at tale varmt for 2+1-vej

Ringkøbing-Skjern har brug for en 2+1-vej, mener både lokale politikere og erhvervsliv. Nu får de mulighed for at argumentere for mere asfalt overfor både transport- og erhvervsministeren.

Ringkøbing-Skjern: Det har givet bonus, at viceborgmester Søren Elbæk (S) sendte en åben invitation til sine to partifæller transportminister Benny Engelbrecht og erhvervsminister Simon Kollerup.

Begge ministre har netop takket ja til et møde i Ringkøbing om behovet for en opgradering af landevejen mellem Ringkøbing og Herning. Det vil finde sted 7. oktober, hvor borgmester Hans Østergaard (V), viceborgmesteren, Tommy Rahbæk Nielsen fra Vestas, Ole Boye Madsen fra Arla og kommunaldirektøren vil deltage.

Dermed bliver store dele af den vestjyske asfalt-lobby samlet på borgmesterens kontor, hvor de sammen skal overbevise de to ministre om, hvor afgørende en 2+1-vej er for erhvervsudviklingen i området.

- Jeg er utrolig glad for, at vi får mulighed for at tale med to ministre på én gang. Jeg tror ikke, det er så almindeligt. Det er ingen hemmelighed, at vejstrækningen ikke bare handler om trafikafvikling, men også er afgørende for udviklingen af vores store virksomheder. Derfor har vi repræsentanter fra Vestas og Arla med til mødet, siger Søren Elbæk.

Transportminister Benny Engelbrecht har tidligere overfor Dagbladet været forbeholden overfor netop 2+1-vejen, som den forrige regering og Dansk Folkeparti var klar til at levere i 2021. I et skriftligt svar til Dagbladet skrev ministeren blandt andet, at det er "regeringens klare ønske, at klima- og miljøhensyn bliver vægtet højt, og at vi prioriterer investeringer i den kollektive trafik og i cyklisme" og at "det betyder dog ikke, at asfalt er lig med sort. Der skal også være noget asfalt, som elbilerne kan køre på".

Om ministeren bliver mere konkret til oktober, vil tiden vise. Sikkert er det, at de lokale politikere og erhvervsfolk vil bombardere ministrene med gode argumenter for at få vejen på regeringens prioriteringsliste.

- Jeg kan sådan set godt forstå, at regeringen lægger op til et langt bredere forlig på transportområdet, end det der lå. Det er helt naturligt, siger Søren Elbæk, der dog ikke lægger skjul på, at han mener, der bør være plads til mere vestjysk asfalt.

- Jeg er også glad for kollektiv trafik, men i vores del af landet er der brug for gode vejforhold, så vores erhvervsliv kan blive ved med at udvikle sig, siger han.