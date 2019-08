VOSTRUP/LØNBORG: En 57-årig mand fra Lønborg fortryder sikkert, at han torsdag venligt lånte sin bil ud til en 36-årig kvinde fra Vostrup. Kvinden har nemlig fået inddraget sit kørekort, og det opdagede politiet, da hun blev standset på Tarmvej ved Hemmet omkring middagstid. Hun blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, mens den 57-årig kan se frem til en klækkelig bøde for at låne bilen ud til hende.