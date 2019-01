Direktør efter røveri: Vi blev beordret ned på gulvet

Hjælpen var hurtigt fremme, da Faster Andelskasse blev ramt af røveri torsdag ved lukketid. Fredag holder andelskassen lukket, og her skal medarbejderne have psykolog-hjælp.

ASTRUP: Vinduet i personaletoilettet i Faster Andelskasse blev adgangsvejen for to røvere torsdag eftermiddag ved 17 tiden. Andelskassen havde som alle andre pengeinstitutter haft længe åbent torsdag, og en af de 10, der var på arbejde, mødte røverne i døren, lige i det øjeblik, de kom ind i lokalet.

- Røverne beordrer os ned på gulvet. De råber "Get down! Face down!" og det gjorde vi så. Lagde os ned på gulvet med ansigtet ned i gulvet. Så brød de boksen op. Det var en grim oplevelse, fortæller andelskassens direktør Jan Kirkensgaard til Dagbladet torsdag aften.

Selve røveriet tog anslået fem minutter, og da røverne var ude af døren igen, trykkede de ansatte på alarmen. Så gik det ellers hurtigt med hjælpen.

- Politiet var lige i nærheden, og de kom meget hurtigt. Og det er meget betryggende at vide, at politiet er så tæt på, når man har brug for det. De var meget professionelle og hjælpsomme, og det at de var sådan, var en fantastisk oplevelse, forklarer Jan Kirkensgaard.

Hvor meget røverne slap afsted med, hverken kan eller må Jan Kirkensgaard sige, da det er en del af pengeinstituttets sikkerhedsprocedure at holde det hemmeligt.