Digital pulje er atter åben: Fire lokale virksomheder får 100.000 kroner hver

Pengene er uddelt af Erhvervsstyrelsen gennem SMV:Digital, der hjælper små- og mellemstorevirksomheder med at at realisere deres digitale ambitioner og styrke virksomhedens vækst og konkurrenceevne.

Kortlægger behov

- Man kan ansøge om en voucher til at få kigget på sin virksomhed og komme i gang med en digital omstilling. Det kan være, at man skal se bredt på digitaliseringen og have hjælp til at lave en plan. Det kan også være smallere, hvor man er afklaret med, hvad der skal foretages, men skal have hjælp af en projektleder for at få det implementeret og finde leverandører, siger Henrik Skou Pedersen, der er chefkonsulent hos Erhvervshus Midtjylland, som er den regionale operatør af SMV:Digital.

I foråret havde Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Ringkøbing-Fjord Handelsråd i samarbejde med Erhvervshus Midtjylland informationsmøde om SMV:Digital-puljen på 100.000 kroner, og det har altså kastet fire tildelinger af sig - men det bliver snart muligt at søge igen, også om mindre beløb end de 100.000 kroner, der kræver, at virksomheden har en årlig omsætning på to millioner kroner.