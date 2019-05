Det vil jeg anbefale

3) Vælg dine kampe

Når man tjekker kulturkalenderen for den kommende uge, må man sige, at Naturens Rige lever op til sit navn. Der er rige muligheder for at blive beriget med både natur- og kulturhistorie, og det kan være svært at anbefale et arrangement frem for andre. Men det er nu engang jobbet på denne plads i avisen, og så vinder krigerdagene i Bork Vikingehavn kampen.

Det er altid en fornøjelse at være i Bork og se den entusiasme, som deltagerne lægger for dagen, og uanset hvor drabeligt det hele ser ud, så er der ingen, der for alvor kommer til skade, og alle får sig rørt i den skønne natur. Gid man kunne sige det samme om nutidens mange virkelige krige...