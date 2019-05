1) En lang cykeltur

Indrømmet.

Langtidsvejrudsigten ser ikke for god ud i den kommende uge. Hvis ikke det vil regne, er der udsigt til kulde og blæst; nogle dage alle tre ting på én gang.

Kort sagt: Ikke ideelt cykelvejr.

Men det er da for pokker forår!

Så en af dagene i næste uge finder jeg - nærmest af princip - pinedød den mountainbike frem, jeg fik i 60 års fødselsdagsgave, og sætter kursen ud i den vestjyske natur. Det var derfor, jeg købte den - for at kunne udforske de mange grusveje og stier, vi har her i Naturens Rige.

Heldigvis har jeg noget tykt cykeltøj, der kan holde den værste kulde fra kroppen, så det går nok. Og da cyklen sidst jeg talte efter havde 27 gear, finder jeg nok et, der passer til modvinden.

Turen går over Hee Engbro, langs Stadil Fjord, ud til Lodbjerg Hede, derfra til Søndervig og en velfortjent kop kaffe; derfra til Holmsborgvej, og så over Bagges Dæmning og hjem til Ringkøbing.

Jeg kalkulerer med, at jeg i alt fald nogle steder undervejs rammer noget medbør på cykelstien!