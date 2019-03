Det vil jeg anbefale: Nationalparkmøde - og gymnastik til både krop og sjæl

Dialog, NATURligvis

Onsdag skal du sætte et kryds i kalenderen, for da er der et stort offentligt møde i Ringkøbing-Skjern Kulturcenter om nationalparkplanerne.

Og hvis du nu tænker: Det er bare noget om natur, og det interesserer jeg mig ikke for, så råber jeg stop og brems. For nationalparken er en sag, der berører os alle, og som kan komme til at være et pejlemærke for fremtiden, uanset om det bliver til noget eller ej. Det handler om beskæftigelse, turisme, og ikke mindst vores selvopfattelse. Som thybo i eksil har jeg i årevis fulgt Nationalpark Thy, og kort og godt har det stempel betydet, at det vi før så som et kedeligt og værdiløst område, nu er blevet et aktiv, som vi faktisk er stolte af.

Til mødet vises den første mulige skitse til hvilket område, der kan være med, og gruppen bag projektet har slået fast med syvtommersøm, at nationalpark Skjern Å skabes ved frivillighed, dialog og enighed. Sådan en invitation må vinde over sofaen, så det er bare om at komme afsted. Min opfordring: Lyt, spørg og bidrag med din viden!

Arme op, bøj og stræk Vi bliver i kulturcentret, for i den kommende weekend er der forårsopvisning både lørdag og søndag. Marts er sæson for gymnastikopvisninger, og hvis man gerne vil i godt humør, så er det bare at møde op. Jeg har været til adskillige gymnastikopvisninger, og man bliver simpelthen glad af at se børn på halgulvet, efterskoleelever, der har brugt adskillige timer på at øve sig, motionshold, der har haft en hyggelig vinter, og friske seniorer. Oveni er gymnastikken en del af vores kulturarv og en nøgle til fællesskabet. Måske ser man nogle man kender, og dermed kan man også få en snak. For folk, der kender min fysiske formåen, vil det komme som en overraskelse, men jeg har faktisk været gymnast og været med til opvisninger. I denne tid er det 20 år siden, jeg som efterskoleelev fløj rundt på halgulve i takt til musikken. Måske er ordet "fløj" lidt af en overdrivelse, men som vores gymnastiklærer sagde til os: Hellere overdrive end være kedelig! Jeg var ikke særligt god til det, men det var altså en oplevelse, at så mange stod og klappede os ind. Lige i det øjeblik følte man sig som en del af noget meget større. Et fællesskab, hvor vi alle var lige. Den oplevelse kan du være med til at give de mange, der har arbejdet intensivt på at lave en flot opvisning, og det er en stor gave at give dem. I skoleåret 98/99 troede aldrig jeg skulle komme til at sige det, så nu skriver jeg det med to årtiers forsinkelse for første gang: Gymnastikopvisningerne var en oplevelse for livet. Og når jeg her 20 år efter hører Grease-nummeret You´re the one I want og Cartoons´ Witchdoctor, så begynder benene og armene automatisk at synkronisere til de gamle bevægelser...