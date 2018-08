Ringkøbing-Skjern: Det kan være træls at vente - også på en taxi. Men måske det nu kommer til at køre bedre i det vestjyske.

I hvert fald har Ringkøbing Taxi og Videbæk Taxi netop meldt sig ind i landets største taxiselskab, Dantaxi 4x48, der lover bedre tider i mindre bysamfund:

- Vi er så glade for at byde de mange nye vognmænd velkommen. Vi har hele tiden sagt, at vi tror på en fremtid for både by- og landtaxien, siger direktør i Dantaxi 4x48, Carsten Aastrup.

Han glæder sig over, at i alt 20 taxiselskaber og vognmænd har takket ja til at indgå i det nye samarbejde:

- Aftalen vil styrke landtaxi-vognmanden, der nu kan høste de samme stordriftsfordele, som tidligere har været forbeholdt vognmænd i byerne, siger Carsten Aastrup og tilføjer:

- Vi har vist, at vi som det største kørselskontor i Danmark er gode til at holde omkostningerne nede, og det kommer alle vognmænd og ikke mindst kunderne til gode. Det er en god nyhed, at aftalen nu sikrer taxidrift i mange mindre byer og landsbysamfund.