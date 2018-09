Det skal du se

Dagbladets journalister giver dig tip til, hvad du kan gå ud - eller blive hjemme - og opleve i den kommende uge.

1) Turen går til Iran Mandag aften klokken 19 holder Niels Finnerup på Skjern Bibliotek et oplæg om sine rejser til Iran. Det lyder spændende. Efter at have læst flere af Khaled Hosseinis romaner er jeg sikker på, at landet gemmer på nogle fantastiske historier. Bøgerne foregår godt nok i Afghanistan, men de har tændt en undrende interesse i mig for den del af verden.

Foto: Jørgen kirk Journalist Cecilie Bisgaard

2) Makeup-inspiration? Ja tak! Torsdag klokken 18.30 holder Matas i Skjern inspirationsaften med Kasper Astrup, der er makeup-artist ved Max Factor. Selv går jeg sjældent med makeup - måske mest, fordi jeg ikke ved særlig meget om det. Jo, jeg kan tage mascara på. Men når det kommer til hudtype, og hvilken øjenskygge, der vil fremhæve mine små øjne, er jeg helt på herrens mark. Jeg kan ikke være den eneste, så mon ikke der også er andre, som godt kunne bruge lidt inspiration?

3) De eneste Shu-bi, der duer ... Har du lyst til en fredag med suveræne ørehængere, skal du tage til Shu-bi-dua-show i Videbæk. Det starter klokken 19.30. Jeg er selv stor fan af bandet og har brugt sommeren på at høre podcastserien Ærligt talt, hvor Bonden fortæller Shu-bi-duas historie. Det var fantastisk, og jeg er sikker på, at historien fortalt live kun kan gøre det endnu mere levende og spændende. Tilsat bandets kendte hits er der en god aften i sigte.

4) Lilholt og (især) Karl Kristian Mere musik: Lørdag klokken 20 giver Lars Lilholt koncert i Hvide Sande Hallen. Selvom jeg er større fan af Shu-bi-dua, kan jeg sagtens synge med på en enkelt eller to af Lilholts sange, og det bliver helt sikkert spændende at høre ham fortælle sangenes historier. Men mon ikke, mange i Hvide Sande mindst lige så gerne vil høre Karl Kristian Thuesen? Den lokale musiker går på scenen efter Lilholt. Han har ikke fået sit store gennembrud i resten af landet endnu, men han er bestemt værd at holde øje med.