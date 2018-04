Det sagde politikerne

Videbæk: Infomødet om strømmotorvejen havde deltagelse af flere lokalpolitikere.

Niels Rasmussen (SF): Vi skal simpelthen hundrede procent gå ind for at få det kabellagt, og så må vi bruge alle de midler, vi kan og de kontakter, vi har på Christiansborg for at få ændret loven, så vi får dem i jorden.

John G. Christensen (S): Det er vigtigt at Holstebro og Herning, som også bliver berørt, står sammen med os og de andre kommuner og siger, at det her skal jordlægges. Det kan godt være, Folketinget synes, det var en god idé at spare otte-ni milliarder på det her ved afskaffelsen af PSO-afgiften, men det er så vores befolkning og vores land, der skal betale regningen, og det finder vi urimeligt.

Jens S. Højland (V): Vi skal ikke stå i en Vesterhav Syd-situation igen, hvor man pludselig i sidste sekund finder ud af, at nu skal der gøres noget. Vi skal handle, mens tid er.

Søren Elbæk (S): Borgerne er følelsesmæssigt påvirkede af det her, og det kan jeg sagtens forstå. Jeg er meget optaget af, at det her bliver en fælleskommunal opgave. Vi er nødt til at erkende, at skal vi lave om på det, skal vi finde mellem tre og fire milliarder i Folketinget, og det er en udfordring. Det blev sagt, at lokalpolitikerne har snorksovet i timen. Det vil jeg anholde. Det er Folketingets politikere, der laver lovene, og det her er national energipolitik. At påstå vi har sovet, er ikke rimeligt. Vi har været opmærksomme på det fra det øjeblik, vi blev informeret. Jeg var med til det første møde, og da blev der sagt rundt om bordet, 'at dette skal i jorden. Jeg mener, det var i foråret 2017, vi fik en orientering af Energinet på et økonomiudvalgsmøde. Alle sagde 'det skal i jorden'. Vi anede intet om det før det møde.