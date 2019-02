- For mig har det været rigtig rart at møde så mange engagerede borgere til en uformel snak og en kop kaffe ude i deres hverdag eller på deres hjemmebane, og jeg har da også det indtryk, at mange borgere er kommet til mig med ting, de måske ikke havde ulejliget sig med at køre til Ringkøbing og banke på døren til borgmesterkontoret på Rådhuset for at fortælle mig, siger han.

Tilgængelig for alle

Når borgmesteren tager imod i Tarm, sker det sammen med kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen og marketingkoordinator Margrete Sørensen.

- For nogle kan det måske virke både langt og besværligt at komme til Rådhuset i Ringkøbing for at få en snak med deres borgmester. Derfor har jeg gjort det til en prioritet at være tilgængelig for alle - blandt andet ved at komme ud i alle hjørner af kommunen og møde folk der, hvor de bor, siger Hans Østergaard.