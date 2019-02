Det kom nærmest af sig selv

Skjern Håndbolds Thomas Mogensen var glad for, at der ikke var det mindste rust at spore i Skjerns maskineri efter VM.

Lemvig: Ville Skjern Håndbold være rustne, eller ville de køre videre i samme gode spor, som de var i før jul?

Det spørgsmål havde Thomas Mogensen stillet sig selv inden kampen i Lemvig.

- Heldigvis var det vores lyst og motivation, der slog igennem. Vi viste masser af energi og koncentration, og så kom det hele nærmest lidt af sig selv, fortalte Thomas Mogensen efter den sikre sejr.

Skjern havde haft fire mand til VM, og op til kampen blev Tandri Mar Konradsson og Sebastian Augustinussen syge. Men det fik ingen betydning.

- Jeg tror, det er fordi, vi i hele januar har kunnet træne godt og hårdt. Jo fire mand har været væk, men vi har alligevel været nok til at kunne træne med to hold og holde os skarpe i spillet. Det har føltes helt anderledes for mig, end det gjorde i Flensburg/Handewitt, hvor vi under slutrunder måske kun har været fire mand til træning, fortsatte Thomas Mogensen.

Han følte hurtigt, at Skjern havde fuld kontrol.

- Det var dejligt. Nu kom alle mand godt i gang, og det er fint op til en periode, hvor kampene bare kommer væltende, sagde Thomas Mogensen.

Træner Ole Nørgaard var meget tilfreds.

- Super tilfreds. Det forløb præcist, som vi gerne ville. Nu er den kamp vinklet af. Vi fik vist, at vi har en solid basis. Selv om folk har været væk, så lavede vi ganske få fejl. Alle kender deres rolle, og der er bare så meget rutine i det her hold, at vi kunne spille, som vi plejer, sagde Ole Nørgaard.