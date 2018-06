"Det kan ikke passe": Markant stigning ved kommunalvalget

Ringkøbing-Skjern: Hvordan får man de unge til at stemme?

Det er et spørgsmål, som rigtig mange kommuner har arbejdet intenst med op til kommunalvalget tilbage i november 2017.

Her var Ringkøbing-Skjern ikke nogen undtagelse, og det er ventet med spænding, om initiativerne for at få unge til stemmeboksen har virket.

Nu tegner det dog godt på landsplan. Ifølge Berlingske har rekordmange førstegangsvælgere sat deres kryds i 2017.

75,1 procent for at være præcis, og det er fire procent flere end i 2013 og hele 17 procent flere end ved kommunalvalget i 2009:

- Da jeg så de her tal, må jeg indrømme, at jeg tænkte: Det kan ikke passe. Der må være et eller andet galt, siger valgforsker Kasper Møller Hansen til Berlingske og fortsætter:

- At man over to valg kan hæve valgdeltagelsen blandt de yngste vælgere med 17 procent, synes jeg virkelig er meget bemærkelsesværdigt og imponerende.