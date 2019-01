"Det gode liv" er stadig et nøgleord

Ringkøbing-Skjern: "Det gode liv" og "Vækst og udvikling" er stadig nøgleord for udviklingen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men siden første del af Plan- og Udviklingsstrategien i sommer blev offentliggjort og husstandsomdelt under netop disse to overskrifter, er der arbejdet intenst på at formulere strategiens mere detaljerede del 2 og 3, der går i detaljer med planlægning og revision af kommuneplanen.

Mere nærværende

Del 2 handler i korte træk om dialog, nærhed og formidling i den fysiske planlægning i kommunen:

- Vi vil gøre fysisk planlægning mere nærværende, fordi planlægning er det, der skaber rammerne for det gode liv og vækst i kommunen, siger borgmester Hans Østergaard og fremhæver, hvordan for eksempel infrastruktur har stor betydning for erhvervslivets muligheder for at udvikling og for at tiltrække de dygtigste medarbejdere.

- For at illustrere, hvordan kommunens planlægning går igen i borgerens liv fra vugge til grav møder vi Ida Lykke i Plan- og Udviklingsstrategien. Ida Lykke er en fiktiv borger, og gennem hendes liv vises det, hvordan fysisk planlægning har indflydelse gennem alle livets faser. Det er blandt andet med til at sikre trygge og sammenhængende stisystemer, levende og attraktive bymidter, siger Niels-Peter V. Lauridsen, leder af kommunens Planlægningsafdeling.

Den kommende revision af kommuneplanen ligger i strategiens Del 3 og vil blandt andet fokusere på byroller - samspil mellem byer og land.