Ringkøbing-Skjern: - Det fantastiske ved at vandre er, at du kun behøver flytte fødderne for at være med. Du kommer ud og ser Guds fantastiske natur, får frisk luft og tid til at vende meget i hovedet. Tankerne får frit spil, når du vandrer, og samtidig er der jo det sociale aspekt ved at vandre sammen, siger Bent Erik Rosenkvist.

Han er kasserer i den lokale afdeling af Dansk Vandrelaug, der har oplevet stor succes i de senere år.

- Da jeg blev medlem af vandrelauget for fem år siden, var der måske 15 medlemmer. I dag er vi 88 medlemmer, og det stiger med 10-15 stykker om året. Jeg tror, at det skyldes, at vi lever i en tid, hvor flere har en stressende hverdag, og hvor elektronik spiller en stor rolle. Her tilbyder vandring noget helt andet, siger Bent Erik Rosenkvist.

Søndag 3. februar har lokalafdelingen 10-års jubilæum. Det fejres med en jubilæumstur fra Kongevejen 54 i Ringkøbing langs fjorden til Ringkøbing K og gennem Alkjær Lukke på tilbageturen. Efter gåturen, der begynder klokken 10.00, er afdelingen vært ved en uformel jubilæumsreception i Vesterhavshallen.

- Det er en dag, som vi glæder os rigtig meget til, og vi håber, at mange vil gå med på turen og efterfølgende deltage i receptionen. Vi vil gerne have endnu flere medlemmer, siger Bent Erik Rosenkvist med et smil.

Afdelingen så i øvrigt dagens lys, fordi Susanne Rystok fra Sundhedscenter Vest tog initiativ til den. Det har vist sig at være en god ide, og i dag er der typisk 20 til 40 medlemmer, der går med på de to ugentlige ture.

På landsplan har Dansk Vandrelaug cirka 10.000 medlemmer, og der arrangeres over 2200 ture om året, så næsten uanset, hvor du er på ferie i Danmark, er det muligt at gå med på en tur.

- Her i området er der heldigvis rigtig mange gode steder at gå, ved skov, strand og hede, og der kommer hele tiden nye steder at gå. Vi har benyttet Bagges Dæmning lige fra begyndelsen. Det er et helt unikt sted, og nu går vi også ofte i Ringkøbing K og om langs Naturkraft og følger udviklingen der, siger Bent Erik Rosenkvist.

- Turene tilrettelægges efter, hvem der er med. Nogle gange går vi 5-6 kilometer i timen, andre gange 2-3 kilometer i timen. Og man har mulighed for både at være social og at gå lidt for sig selv, hvis humøret er til det, siger Bent Erik Rosenkvist.

De lokale vandreruter kan i øvrigt ses her: dvl.dk/ringkoebing-skjern/