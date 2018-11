Det er lettere at få en læge tæt på - bare ikke i Ringkøbing-Skjern

Mens det er blevet lidt lettere at få en lokal praktiserende læge i Region Midtjylland, så kniber det fortsat i Ringkøbing-Skjern, hvor flere læger fortsat har lukket for tilgang.

Ringkøbing-Skjern: Der er langt fra frit valg på alle hylder, når der skal vælges praktiserende læge i Ringkøbing-Skjern.

Sådan har det været i flere år.

Hos Region Midtjylland har man ellers lavet en ny undersøgelse, som viser, at der siden 2013 er blevet åbnet for 29.000 flere patienter hos de praktiserende læger. Det er bare ikke sket i Vestjylland.

Ifølge Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside er der lige nu kun fire lægehuse, som har åben for alle de patienter, der måtte ønske at skifte læge.

Det er lægehuse i Videbæk, Tim, Hvide Sande og et af lægehusene i Skjern. Et andet lægehus i Skjern, hos lægerne i Tarm, Borris og Vorgod er der udelukkende åbent for tilflyttere.

Det betyder, at nye patienter i Ringkøbing fortsat har langt til den nærmeste praktiserende læge.

Hos Region Midtjylland erkender man da også, at der er områder, hvor det stadig kniber med at få en læge tæt på. Det gælder i Ringkøbing-Skjern, Odder og Skanderborg.

- Vi har et rigtig godt samarbejde med lægerne og deres organisation om at sikre, at alle borgere kan få en læge så tæt som muligt på, hvor de bor. Jeg er glad for, at det ser ud til at være blevet en smule lettere, siger formanden for udvalget for nære sundhedstilbud, Annette Roed (S) i en pressemeddelelse.

Lise Høyer, der er formand for praktiserende lægers organisation, PLO Midtjylland, erkender, at der fortsat er udfordringer rundt om i regionen.

- Jeg synes, at vi skal glæde os over, at kurven måske er knækket for en stund, og mest af alt, at den ikke fortsat falder, men tallene er komplekse, og det kræver en fortsat fælles indsats at løse manglen på praktiserende læger i visse områder, siger hun.