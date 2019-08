Det er fedt! Løbeveninderne kom under bjælken trods bekymring

Ruten var to en halv kilometer og skulle gennemløbes to gange.

Videre gik det mod armgangsstativet og mudderbadet, der fik nogle til at sende en bekymret tanke mod deres dyre løbesko. Dernæst endnu en tur i bækken, hvor deltagerne skulle holde sig under et udspændt net i bedste jægerkorpsstil. Den var ikke rar for de vandskrække.

Dernæst stod den på trækævler, der skulle bæres, og traktordæk, der skulle vendes, hvorpå ruten atter gik ned i bækken, hvor deltagerne skulle dykke under et rør, der var lagt på tværs. Under bjælken øvelsen blev øvelsen snart kaldt, med venlig hilsen til actionkronprinsen, der ville have elsket det her.

Løberne blev sendt af sted i grupper og skulle forcere Bybækken flere gange. Ved broen på Engvej var der lagt stolper ud over bækken, hvilket trak publikum til i håbet om at se løberne ryge i vandet. De fleste forsøgte at holde balancen og holde sig tørskoet, men det kunne de godt have sparet sig. Kort efter skulle løberne nemlig krydse bækken, hvilket betød en vandgang helt op til skuldrene.

Tarm: Mudder siges jo at være godt for huden ...

Hovedet under vand

Under bjælken var en udfordring for flere, der ikke brød sig om at få hovedet under vand, men langt de fleste overvandt sig selv.

Også Lisbeth Hansen fra Astrup kom under bjælken to gange, men det krævede hjælp af hendes veninder Pia Bloch fra Skjern og Else Pedersen fra Vemb.

- Jeg er ikke vild med at få hovedet under vand, så jeg var noget bekymret for den forhindring. Jeg blev også lidt længe under vandet, og jeg måtte have hjælp til at komme op. Men jeg gjorde det, fortalte Lisbeth Hansen efter løbet.

Heller ikke hendes veninder var glade for at komme under i det grumsede vand, men overvandt sig selv.

- Der var flere ting, vi på forhånd sagde, vi ikke ville, men vi gjorde det alligevel, grinte pigerne.

De tre kvinder udgør sammen med en fjerde veninde en lille gruppe, der tager ud til 15-20 løb årligt. Lisbeth Hansen er også med i Skjern Løbeklub.

Da Pure Challenge-løbet blev annonceret, var de godt klar over, at de måtte med.

- Vi har tidligere prøvet et gung-ho løb med hoppepuder, men ikke noget som dette her. Jeg har før spurgt, om vi skulle til mud-race, men nej, sagde de andre, men så kom det her. Og jeg kan ikke få det vildt nok, sagde Else Pedersen.

- Jeg gjorde det også for at støtte og bakke op, når der sker noget i lokalområdet. Vi har savnet et løb som dette. Nu kommer Skjern Å Running Challenge jo heller ikke mere, sagde Pia Bloch.