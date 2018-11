Det er en ommer: Klar til at droppe udskældt besparelse på kørsel

Ringkøbing-Skjern: Et kollektivt nej til at køre i egen bil i arbejdstiden presser nu politikerne til at opgive en omstridt spareplan for den kommunale kørsel.

I september vedtog et flertal i økonomiudvalget ellers at spare godt to millioner kroner ved at sende flere ansatte over i tjenestebiler og skære i kørselstilskuddet, hvis kørslen foregik i egen bil.

Det sendte Dansk Sygeplejeråd på krigsstien. I et læserbrev skrev kredsnæstformand Bente Rasmussen, at de ansatte fremover skulle til at have penge med på arbejde - og at det i sidste ende ville blive en dyr løsning for kommunen.

Meget tyder på, at næstformanden havde ret i det sidste. Administrationen skriver nu til politikerne, at spareforslaget vil betyde, at der skal købes langt flere tjenestebiler end først antaget, og derfor lyder rådet fra embedsmændene, at "neutralisere" beslutningen og tage sagen op igen i forbindelse med budgetforhandlingerne næste år.

Det er en god mening, lyder det fra Dansk Sygeplejeråd.

- Det er positivt, at de har lyttet til medarbejderne, og at beslutning er skudt til hjørne til budgetdrøftelserne i 2020. Mit gode råd er, at såfremt de fortsat ønsker, at medarbejderne skal stille bil til rådighed, skal de ikke forringe vilkårene for at stille bil til rådighed. Der er ingen medarbejdere som ønsker at "tage penge" med på arbejde, siger Bente Rasmussen.

Medlem af økonomiudvalget Jakob Agerbo (V) ser også frem til at droppe spareforslaget. Sammen med Pia Vestergaard (SF) stemte han imod de nye kørselsregler, da de var på dagsordenen i september.

- Sagen har skabt rigtig meget ballade for en relativ lille besparelse. Jeg ser frem til, at forslaget bliver trukket tilbage. Det er ikke rimeligt, at vi beder medarbejderne lægge biler til borgerrettet kørsel og ikke vil betale dem ordentligt for det. Vi må finde en anden måde at spare de penge på, siger han.

Jakob Agerbo kalder det samtidig "fint at der er plads til at ombestemme sig".

- Man kunne have været stædig og sagt, at forslaget skulle presses igennem. Jeg er glad for, a t der er plads til at blive klogere. Ingen havde nok regnet med, at alle medarbejdere pludselig ikke ville lægge bil til kørslen i arbejdstiden, siger han.