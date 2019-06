Tarm: Hvis man interesserer sig for keramik og har lyst til at benytte sig af værkstedsfaciliteterne i Tryllestaven - Mejeriet i Tarm, så er der nu mulighed for at få et kig på faciliteterne.

Keramiklærer Dorte Schmidt Mortensen og mejeribestyrer Tove Lauritsen holder åbent hus torsdag 6. juni kl. 19 i værkstedet på Kirkegade 1. Værkstedet råder over nye elektriske drejeskiver, topovn, rakuovn, ler, glasurer, masser af værktøj og store lyse lokaler. Og det bliver nu muligt at komme uden for undervisningstiden på nærmere aftalte tidspunkter.

Ved åbent hus arrangementet byder Tryllestaven også på kaffe og kage, og man kan tilmelde sig på sms på 2679 8529. Skulle det glippe, kan man godt deltage alligevel.