Det bliver lettere at ringe socialrådgiveren i Ringkøbing-Skjern op

Videbæk-Skjern: Socialrådgivningen har hidtil haft til huse på to adresser i Skjern og Videbæk, men nu rykker man sammen i nye lokaler i det tidligere rådhus i Videbæk. Flytningen foregår i uge 50, og det betyder, at borgerne ikke kan kontakte Socialrådgivningen fra 10.-14. december begge dage inklusive

- Vi skal bruge ugen på at pakke ned, flytte og pakke ud, og i løbet af den proces kan vi ikke arbejde som normalt. Vi har derfor valgt at sige, at vi ikke kan kontaktes om igangværende sager. Men er man akut bekymret for et barn, kan man altid kontakte vagttelefonen i vores frontteam, siger Lise Friis, der er leder af Socialrådgivningen, i en pressemeddelelse.

Frontteamet kan kontaktes på telefonnummer 9974 1004 eller på mail: frontteam@rksk.dk

Når Socialrådgivningen åbner igen 17. december bliver det lettere at ringe ens socialrådgiver op. I øjeblikket har rådgiverne kun telefontid en enkelt time om morgenen; fremover kan man ringe i hele kommunens åbningstid. Skulle rådgiveren være optaget, lægger man en besked og bliver ringet op.