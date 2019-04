Det bliver lettere at få adgang til tandlægen

Ulla Henningsen understreger, at tandplejen udsender en sms, når det er tid til at få booket en tid, og tilføjer, at forældre også stadig er velkomne til at ringe og bestille en tid, hvis man foretrækker det frem for at booke via internettet.

- Tidligere har det været sådan, at vi udsendte en tid til tandundersøgelse, og så måtte forældrene ringe til os i åbningstiden for at få den ændret, hvis tidspunktet ikke passede dem. Men andre steder i samfundet kan man efterhånden sidde derhjemme i ro og mag og bestille tid. Den serviceforbedring vil vi også gerne tilbyde, siger leder af tandplejen Ulla Henningsen i en pressemeddelelse.

Det betyder, at forældre kan sidde hjemme i sofaen med den bærbare eller mobiltelefonen og få adgang til at booke, flytte eller aflyse deres børns tider til tandundersøgelser hos tandlægen.

Ringkøbing-Skjern: For at gøre det endnu nemmere end hidtil indfører den kommunale tandpleje fra og med tirsdag 9. april et nyt online bookingsystem.

Glemsomme forældre

Det elektroniske bookingsystem har dog den fordel, at man kan se alle ledige tider og booke den, der passer bedst i ens egen kalender.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi ind imellem oplever, at forældrene glemmer at møde op til en tid, og vi har et håb om, at forældrene er mindre tilbøjelige til at glemme at møde op til aftalt tid, når de selv har haft mulighed for at booke den tid, der passer dem bedst, siger Ulla Henningsen.

Unge over 15 år har selv adgang til systemet. For forældre gælder det, at begge forældre skal oprette en profil, hvis de vil have adgang til deres barns oplysninger hos tandplejen.

Ud over at give adgang til online booking giver tandplejens online system fremover forældre og unge over 15 år adgang til beskeder og dokumenter fra tandplejen, ligesom man som noget nyt får direkte adgang til sit barns tandjournal fra 9. april og frem.