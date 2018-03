Det bliver ikke let at hente to mål

Det kan godt være, Skjern Håndbold hentede et godkendt resultat ude mod HC Motor Zaporozhye, men for træner Ole Nørgaard er det ingen garanti for, at Skjern går videre i Champions League.

Skjern: Et knebent nederlag på 32-30 på udebane i Champions League mod HC Motor Zaporozhye. Det må siges at være et meget godkendt resultat, Skjern Håndbold leverede i lørdags.

Men det er ikke et resultat, der får cheftræner Ole Nørgaard til at juble eller på nogen måde garantere, at Skjern sikrer sig adgang til 1/8-finalerne efter returkampen i Skjern søndag eftermiddag.

- Slet ikke. Det bliver ikke sådan bare lige noget, vi klarer uden problemer. Zaporozhye er gode. De er fysisk stærke, de har gode spillere, bagspillere med skudstyrke, stregspillere på 115 kilo det er svært at komme rundt om, træfsikre fløje, og de har sat spillet sammen med rigtig god struktur i tingene. Vi måtte slide utroligt hårdt for at få et brugbart resultat med hjem. Havde vi tabt med fem-seks mål, så tror jeg, det havde været umuligt at vende slaget og gå videre. Nu hæfter vi os ved, at vi vandt anden halvleg med tre mål. Kan vi vinde begge halvlege med et enkelt mål, og kan vi holde Zaporozhye nede under 30 scoringer, så vil det være fint, fortæller Ole Nørgaard.

Første halvleg viste, at der er plads til forbedringer hos Skjern. Der var rigeligt med tekniske fejl og også afbrændere på gode chancer. Det var også uheldigt, at Zaporozhye vandt mange returbolde, lige som Skjern godt kunne have tænkt sig et par straffekast i en kamp, hvor dommerne generelt var ok.

- Fra start kom vi til de chancer, vi gerne ville i spillet seks mod seks. Men da vi brændte, så gik vi i stå angrebsmæssigt. Vi ændrede derfor til syv mod seks, og så lavede vi 23 mål efter det. Vi vil spille både seks mod seks og syv mod seks på søndag. Zaporozhye har selvfølgelig lært meget af den første kamp, men lige som det var sidste sæson, så er syv mod seks også et godt våben for os i denne sæson, og det vil vi selvfølgelig bruge, fortæller Ole Nørgaard.

For to år siden tabte Skjern hjemme mod Zaporozhye i en kamp om førstepladsen i puljen.

- Det viser, det bliver svært. Jeg tror stadig, chancen for at gå videre, er 50-50, siger Ole Nørgaard.