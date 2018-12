Det bliver dyrere at komme af med spildevandet

RINGKØBING-SKJERN: Dit drikkevand kommer i 2019 til at koste det samme som i 2018. Til gengæld sker der samlet set en stigning for spildevand og renseanlæg. Spildevand stiger 3,95 kroner pr. kubikmeter, og renseanlæg falder 1,46 kroner pr. kubikmeter.

Fra den 1. januar 2019 indfører Ringkøbing-Skjern Forsyning desuden et administrationsgebyr på 10 kroner på hver betaling. Da der er fire acontoafregninger i løbet af et år, vil det for langt de fleste kunder betyde 40 kroner om året.

Gebyret opkræves hos alle kunder og dækker en del af Forsyningens omkostninger til afregning af kunderne. Gebyret er allerede varslet til hver kunde i forbindelse med udsendelsen af 3. og 4. aconto i 2018.

Baggrunden for stigningerne er ifølge bestyrelsesformand i Ringkøbing-Skjern Forsyning, Helge Albertsen, at "der er rigelige investeringsbehov at opfylde".

- De forbrugsafgifter, vi opkræver ved kunderne, opkræves ikke for, at selskabet skal tjene penge, men alene for at varetage den daglige drift af selskabet og for at foretage de nødvendige investeringer i forhold til vandværkernes, renseanlæggenes, kloakkernes og vandledningernes alder og tilstand, fastslår Helge Albertsen.

- Det er derfor for en stor dels vedkommende penge, der kommer ud at arbejde i kommunen igen.

- De små 100 millioner, selskabet i 2019 investerer i anlægsarbejder, er i høj grad ydelser købt ved lokale entreprenører, maskinstationer og håndværkere. Det er jo ikke, fordi vi favoriserer lokale firmaer, for vi er underlagt udbudslovgivningen, men i den virkelige verden er lokale leverandører oftest billigere, siger Helge Albertsen.