Destination Vesterhavet ser dagens lys

Ringkøbing-Skjern: Det kommende såkaldte destinationsselskab for Varde Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune skal hedde Destination Vesterhavet.

Det skriver de to kommuner i en fælles pressemeddelelse.

- Destination Vesterhavet er et navn, som turismeerhvervene i de to kommuner vil kunne se sig selv i og samles under. Men når det så er sagt, har vi givet hinanden håndslag på også at gøre en indsats for at brede turismen fra kysten og ind i landet, hvor både natur og menneskeskabte attraktioner også kan begejstre de besøgende. Så navnet afspejler vores geografiske placering snarere end et koncentreret fokus udelukkende på kyststrækningen, siger Hans Østergaard, borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, i pressemeddelelsen.