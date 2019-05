Designergylle med vestjysk fingeraftryk

VIDEBÆK: Der er solidt vestjysk fingeraftryk på et forsøg med specialdesignet gylle, der nu løber af stabelen.

Nature Energys biogasanlæg i Videbæk står for de konkrete afprøvninger, mens Vestjysk Landboforening og lokale landmænd får rollen som centrale spillere.

Bag projektet, der går ud på at "skræddersy" gyllen til den enkelte bedrifts behov, sår Seges, der er landbrugets videns- og innovationshus.

Med designergylle kan biogasanlægget kombinere næringsstofferne fosfor og kvælstof i de mængder, der er behov for på en konkret bedrift.

- Der er et stort potentiale i dette, og der er kun vindere, hvis vi lykkes med at producere designergylle. Det er godt for miljøet, det er godt for landbruget, og det er godt for biogas-produktionen, siger bioøkonomichef i Seges, Lars Villadsgaard Toft.

Projektet, der løber over de næste tre år, skal afdække mulighederne, og i slutningen af projektet forventes designergylle at blive tilgængeligt for leverandørerne til Videbæk Biogas.