Derfor var Sørens kæmpe hjort en sjældenhed

Hoverdal: Det var på flere måder en ganske særlig kronhjort, som Søren Gade Hansen lørdag morgen nedlagde i Hoverdal Plantage.

For det første vejede dyret hele 188 kilo brækket - med de indre organer taget ud - hvilket er væsentlig mere end de fleste andre nedlagte krondyr.

- Kronhjorte vejer typisk mellem 110 og 130 kilo, når de bliver skudt efter brunsten. Det pågældende dyr blev skudt, inden brunsten var slut, så den havde ikke tabt sig så meget, men det var en meget stor hjort, siger vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen hos Naturstyrelsen Vestjylland, hvorunder Hoverdal Plantage sorterer.

Jæger Søren Gade Hansen vurderede sit bytte til at være syv eller otte år, hvilket er en ganske høj alder for en kronhjort på den frie vildtbane i Danmark.

De når ganske enkelt ikke at blive gamle, før de bliver skudt. Generelt er den danske kronhjortebestand stor, men for handyrenes vedkommende generelt ung.

- Der er ikke mange, der når den alder. Det er meget få. Undersøgelser fra Djursland viser, at ud af 100 hjortekalve nåede kun én at blive otte år. De bliver skudt, inden de når en moden alder. Tallene for hundyr er noget større, siger Jens Henrik Jakobsen.

Hjortevildtforvaltningen har en målsætning om, at fem procent af den samlede bestand skal være hjorte på otte år og derover.

- Der er vi meget langt fra, siger Jens Henrik Jakobsen og forklarer:

- Det er positivt med en andel ældre hjorte i en kronvildtbestand med en naturlig køns- og aldersfordeling. Blandet andet vil ældre hjorte ofte skabe ro på brunstpladserne, da de ved deres naturlige styrke og overlegenhed begrænser antallet af egentlige kampe om at bestemme og dermed komme til fadet og bringe generne videre.

Også Danmark Jægerforbund ser gerne flere ældre hjorte af hensyn til trofæerne.

"Kronhjortens gevir udvikler sig i takt med dyrets alder og topper normalt i 10 til 12 års alderen. Det er imidlertid de færreste danske hjorte, der opnår denne alder og dermed fuld trofæstyrke. Derfor arbejdes der på en ændret afskydningspraksis, som kan give flere hjorte mulighed for at opnå en høj alder", hedder det hos forbundet.

Tal fortæller, at afskydningen af kronvildt i Ulfborg-området i de sidste ti år har ligget fra 667 styk (2007/08) og til 1087 i sidste sæson. 2012/13 var rekordår med 1636 dyr.

75 procent af afskydningen sker på private arealer. Ud af 304 nedlagte hjorte sidste år på private arealer var kun 25 styk hjorte over fire år.

På de statslige arealer - herunder Hoverdal Plantage - blev der sidste år skudt 247 dyr med 23 hjorte. Heraf var blot seks styk hjorte over fire år. Langt hovedparten er hinder og kalve.

Staten har for første gang udlejet jagten i Hoverdal Plantage. To konsortier har på en femårig kontrakt lejet jagten på i alt 1570 hektar i Hoverdal Øst og Vest. Lejen lyder på 635.000 kroner årligt.

Kontrakten giver ret til at skyde to kronhjorte i Øst og tre i Vest. Den første blev nedlagt lørdag af Søren Gade Hansen, så de er fire tilbage i Hoverdal.

- Der er rigtigt mange dyr på Vind Hede og Stråsø-området, og for at få dyrene til at fordele sig mere, har vi kun anstandsjagter indtil 1. december og ikke drivjagter. Vi håber på, at det kan få lidt flere dyr til at stå længere mod syd - blandt andet i Hoverdal, siger Jens Henrik Jakobsen.

Og noget tyder på, at der faktisk står en del dyr i Hoverdal i øjeblikket. Der er mere brunstaktivitet, end der har været i de seneste år, og der er set mange forskellige hjorte i skoven, melder han.