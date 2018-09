Derfor kører vi for stærkt

Hvorfor kører du hurtigere, end hastighedsgrænsen tillader?

"Fordi jeg selv føler, jeg har kontrol over bilen og situationen. Selvfølgelig har man i baghovedet, at der altid er andre, der ikke kan finde ud af at køre bil, eller det at passe på andre, fordi fartgrænserne er der jo selvfølgelig af en grund."Kører normalt 101-110 km/t. Har ikke fået straf. Bruger advarsels-app.

"Fordi trafikken tillader det. Kører jeg 80 km/t, overhaler mange mig. Jeg "følger" såmænd bare med de andre."Kører normalt 91-100 km/t. Har fået klip i kørekortet. Bruger advarsels-app.

"Vejene indbyder og tillader ofte højere fart. Vi bor i Vestjylland, og der er langt til alt, og kan man hente lidt tid på transporten, kan det ofte godt betale sig. Samtidig er der ufatteligt mange idioter, der kører under fartgrænsen, så det tabte skal hentes."Kører normalt 91-100 km/t. Har fået bøde og klip i kørekortet. Bruger advarsels-app.

"Fordi der ikke er nogen grund til, at man kun må køre 80. I Tyskland må man jo køre 100, og de er nogle er jordens mest forsigtige folk, så hvis det var farligt at køre 100 på landevejen, ville de være de første til at ændre det."Kører normalt 91-100 km/t. Har ikke fået straf. Bruger advarsels-app.