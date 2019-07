Derfor flytter Vattenfall sine møller

Ringkøbing-Skjern: De har delt befolkningen i to lejre.

Nu bliver de 21 kystnære Vesterhav Syd-møller, som skal snurre mellem Søndervig og Hvide Sande, flyttet ud på 10 kilometer. En del af møllerne var ellers planlagt placeret fire kilometer fra strandkanten - noget der har fået modstandere på barrikaderne. Også 20 kystnære Vesterhav Nord-møller bliver flyttet.

Det vil ifølge Vattenfall selv koste et trecifret millionbeløb at flytte møllerne fra den oprindelige placering. Ifølge selskabets landechef Michael Simmelsgaard har man valgt at lytte til lokalbefolkningens kritik. Det er blevet muligt at ændre projektet, fordi den første VVM-redegørelse måtte laves om, noget der forsinker projektet i tre år.

Idéoplægget til de reviderede kystmølleprojekter blev offentliggjort 1. juli. Samtidig er en offentlig høringsperiode gået i gang, og den løber frem til 16. august. Det nye projektforslag vil blive præsenteret til foråret 2020.

De to kystnære mølleprojekter vil tilsammen øge Danmarks vindenergiproduktion med 10 procent og kan levere strøm til 380.000 husstande. Siemens Gamesa skal fortsat levere de næsten 200 meter høje møller, der er såkaldte 8,4 MW møller.