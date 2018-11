Derfor flager Skjern: Studenter springer ud i november

Skjern: Studenterhuerne har det normalt med at komme på hovederne om sommeren, men torsdag brød med sædvanen. For den sidste torsdag i november kunne 11 unge fejre, at de er en del af en nyhed.

De er nemlig de første, der fra Skjern Tekniske Skole har taget en EUX-studentereksamen. Med den får man både et svendebrev og en studenterhue, og nu har Skjern Tekniske Skole altså udklækket seks EUX-smede og fem EUX-mekanikere. Uddannelsen har taget 4,5 år, og for dem, der begynder nu, tager uddannelsen fem år.

- Det er en god uddannelse, hvis man gerne vil lave noget praktisk, samtidig med man tager en studentereksamen, siger Jonas Vallerbæk fra Videbæk.

Han var en del af en gruppe på tre lokale EUX-mekanikere, der som de første fik EUX-huen på. Sammen med Jesper Wauer Nielsen fra Skjern og Lasse Stidsen fra Tarm forsvarede Jonas Vallerbæk et eksamensprojekt i faget teknik. De havde i fællesskab bygget en automatisk dæktrykspumpe, som man kender dem fra tankstationer.

Det nye ved de unges opfindelse var, at pumpen var mobil, så den kunne køres rundt i et autoværksted. De studerende havde selv svejset en ramme til dæktrykspumpen, programmeret pumpens styresystem og lavet hjul til pumpen, så den kan køre rundt i værkstedet.

- Vi ville gerne optimere servicen. Ved at vi kunne sætte en maskine til at justere dæktrykket i stedet for vi skulle gøre det manuelt, kunne vi spare tid. Og så kunne vi lavet noget andet på værkstedet imens, siger Jonas Vallerbæk.