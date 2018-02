Derfor får vi ingen sne: Vi ligger på den forkerte kyst

Ringkøbing-Skjern: Mens Østersøområdet og Øst- og Sydjylland har fået en ordentlig omgang sne, er Ringkøbing-Skjern Kommune gået fri.

Vi ligger som en snefri plet mellem Holstebro, hvor det sneede i nat, og Varde. Når man kommer kørende sydfra, ligger der sne frem til Lyne - men så er det heller ikke mere.

Hos DMI forklarer meteorolog Trine Pedersen, at "Ringkøbing-Skjern ligger på den forkerte kyst" i denne omgang, hvor der er er østenvind.

- Snebygerne bliver dannet over vand, fordi vandet har en højere temperatur end over land. Den højere temperatur presser fugten ud af luften, og så får vi sne. Bygerne lever godt nede i Østersøen og i Kattegat. Derfor når sneen ikke så langt ind over Jylland, men falder over Kattegat-kysten og ind i Midtjylland. Der er rigtig langt til Ringkøbing, og sneen når altså at dø inden, siger Trine Pedersen.

Meteorologen vil ikke afvise, at en standhaftig snebyge måske kan nå Ringkøbing.

- Men I får ikke det hele plastret til med sne. Der er mindst chance for sne hos jer, siger Trine Pedersen.