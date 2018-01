Derfor er vejene spejlglatte: Vejsaltet virker ikke

Vejfolk kæmper lige nu en brav kamp for at holde kommunevejene farbare, men dårligt salt giver glatte veje, så kør efter forholdene, lyder opfordringen.

Ringkøbing-Skjern: Bilister skal være ekstra forsigtige, når de bevæger sig ud i trafikken lige nu, for vejene kan være spejlglatte.

Kommunens vejfolk kæmper lige nu med salt, der ikke virker, som det skal. Derfor bliver der lige nu arbejdet på højtryk med større saltmængder og flere saltninger for at løse problemet.

Samtidig bliver det undersøgt, hvad der er galt med saltet.

Vinterkoordinator i Trafik og Vej ved Ringkøbing-Skjern Kommune, Linda Damholt, beklager situationen, der er opstået på det værst tænkelige tidspunkt.

- Vi kæmper med at få det til at virke, og vores folk kører hyppigere ud med salt, så vi kan undgå glatte veje. Men det er ikke optimalt. Vi kan også konstatere, at det er for vådt, og vores maskiner har derfor svært ved at anvende det, siger hun i en pressemeddelelse.

Der er bestilt en hasteleverance af nyt vejsalt. Den ventes leveret snarest.

- Vi håber dermed, at problemet bliver løst til weekenden, og vi kan højne sikkerheden på vejene. Men jeg opfordrer til, at bilister sætter god tid af og kører efter forholdene på vejene, siger Linda Damholt.