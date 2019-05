Derfor bliver rådshusflytning en gevinst for Skjern

Skjern: Hvad gør man, når 180 kommunalt ansatte sidder på nakken af hinanden i et utidssvarende rådhus, som har hårdt brug for en renovering?

I første omgang satte politikerne 10 millioner kroner af til at give rådhuset en ansigtsløftning. Men siden er politikerne kommet på andre tanker.

Som Dagbladet torsdag kunne fortælle, så har økonomiudvalget kickstartet en plan om at få opført en lillebror til Innovest på 5000 kvadratmeter.

Halvdelen af den nye bygning skal huse den kommunale beskæftigelsesafdeling og borgerservice - mens den anden halvdel skal lejes ud til kontorer.

Idéen er, at en bygherre både skal opføre og drive den nye Innovest-filial og overtage rådhusgrunden i midtbyen, som skal udnyttes til nye boliger.

- Jeg synes i virkeligheden, at vi får slået to-tre fluer med et smæk og samtidig gør det nærmest udgiftsneutralt, siger Søren Elbæk, der ser store perspektiver i den samlede rådhusflytning.

- Vi får givet små 200 ansatte og de mange borgere, som kommer på rådhusets i dag, nogle langt mere tidssvarende rammer. Samtidig får vi en enestående mulighed for at udnytte en meget attraktiv placering i midtbyen i Skjern, som kan være med til at skubbe en udvikling i gang, der kan gavne hele byen, siger han.

Viceborgmesteren forestiller sig, at der kan laves et spændende boligprojekt på rådhusgrunden.

- Jeg tænker, at man kan bygge i højden eller drøjden og skabe en mennesketrafik ved, at der bliver plads til, at mange kan bosætte sig midt i Skjern. Det er i virkeligheden en enestående mulighed for byen, der kan blive guld værd, siger han.

Idéen om at bygge nyt ved Innovest, flytte de kommunale enheder og rive det eksisterende rådhus ned, vil senere i år blive udbudt som en samlet pakke, som en bygherre kan byde på. Søren Elbæk er overbevist om, at det vil blive opfattet som en meget interessant mulighed.

En ekstra sidegevinst er, at det eksisterende Innovest med et nybyggeri som nabo, vil kunne få en endnu mere interessant økonomi, fordi man kan dele nogle af de fælles faciliteter som for eksempel kantine.

- Innovest er et stort aktiv og har mig bekendt en god økonomi, men kan vi med vores plan gøre det endnu bedre, så gør vi gerne det, siger Søren Elbæk.

Med økonomiudvalgets godkendelse af idéen, skal der nu arbejdes videre med planerne og økonomiske beregninger på projektet. Den samlede pakke kan sendes i udbud, hvis et flertal byrådet godkender den.

Politikerne håber, at et nyt byggeri ved Innovest kan stå færdigt i 2021.