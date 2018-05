Der skulle gå 300 kampe inden Bjarke Christensen fik lov at spille playmaker

Det var en meget stolt og rørt Bjarke Christensen, der før kampen mod Aalborg blev hyldet for hele 300 kampe for Skjern Håndbold.

Skjern: Skjern Håndbold hyldede før kampen Bjarke Christensen for 300 kampe for Skjern Håndbold, og det var på flere måder en stor dag for Bjarke Christensen.

- Jeg er meget stolt over, at jeg i en alder af 26 år allerede har spillet 300 kampe for Skjern Håndbold. Det betyder virkelig meget for mig, og jeg var meget rørt over den hyldest, jeg fik. Det var tæt på tårer, fortalte Bjarke Christensen.

Det er på venstre fløj, Bjarke Christensen normalt huserer. Men søndag fik han rollen som playmaker. En rolle han udfyldte fantastisk godt med scoringer og sikkert spil.

- Lige siden jeg var en lille dreng, har jeg drømt om at spille playmaker for Skjern en dag. At det så blev samtidig med kamp nummer 300, det gør det bare endnu bedre. Jeg har prøvet det tit til træning, og jeg kan godt lide den rolle. Det er fint at søge ind i forsvaret og få nogle tæsk, sagde Bjarke Christensen.

Han var godt tilfreds med kampen som helhed.

- Vi slap godt fra det, når man ser på, hvem vi stillede op med. Vi stillede ikke op med en opfattelse af, at vi havde solgt kampen. Vi ydede en indsats, som nok overraskede Aalborg en del. Det var fint, fortalte Bjarke Christensen.

Cornelius Kragh fik 60 minutter på banen, og han blev suveræn topscorer med ni mål.

- Det er da sjovt at bidrage med så meget. Og det var fedt, at vi alle var indstillede på at gøre alt, hvad vi kunne for at lave en god kamp. Vi spillede det spil, vi gerne ville, og det rakte forbavsende langt mod Aalborg, fortalte Cornelius Kragh.

Han leverede en fornem anden halvleg mod TTH Holstebro, og mod Aalborg holdt han stilen.

- Jeg fik vist, hvad jeg kan, og det er vigtigt for mig selv. Jeg viser, jeg er skarp, når jeg får chancen. Vi pressede Aalborg, ind til vi kørte trætte. Det var ærgerligt, vi havde nogle halvslappe afslutninger - jeg er selv ret træt af et par af mine egne - og vi lavede lidt for mange fejl i begge ender af banen. Men alt i alt var det vel godkendt, sagde Cornelius Kragh.

Træner Ole Nørgaard var godt tilfreds.

- Vi havde flere mål med den her kamp. Vi skulle spare på ressourcerne. De slidte og småskadede spillere skulle have en pause. Vi skulle også gøre nogle spillere skarpe. Nogle af de spillere der normalt ikke spiller så meget igen. Vi benyttede også kampen til at sige tak til de mange spillere, vi har brugt til træning i løbet af sæsonen. Nu fik de endelig en kamp på højeste niveau. Og så spillede vi for at vinde. Det kan godt være, at nogen har troet, vi ikke spillede for at vinde, men det gjorde vi, og det kunne man se. Jeg kan selvfølgelig finde en del småting, der kunne have været bedre, men alt i alt var det strålende. Der blev gået til stålet af alle, og det var i begge ender af banen, fortalte Ole Nørgaard.

GOGs uafgjorte kamp mod BSV og Skjerns nederlag betyder, Skjern spiller første semifinale hjemme mod GOG på torsdag klokken 16.10 med returkamp på Fyn næste søndag. Hvis en tredje kamp bliver nødvendig, spilles den i Skjern onsdag den 16. maj.