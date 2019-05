Der skal spares på kultur og fritid: Biblioteker kan blive hårdt ramt

I årene fra 2020 til 2023 skal der gennemføres en kommunal spareplan på godt 300 millioner kroner. Heraf skal der - som udgangspunkt - findes knap fire millioner på området for kultur og fritid.

Ringkøbing-Skjern: - Vi må bare sige, at når vi skal spare, så gør det ondt. Det er noget træls noget. Formanden for kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, Erik Viborg (V), har haft bedre dage i sit politiske liv. For, som han antyder, så er det bare ikke videre behageligt at have en sparekniv i hånden. Men der skal skæres, og der skal skæres dybt: Ringkøbing-Skjern Kommune skal over de kommende fire år gennemføre en spareplan på godt 300 millioner kroner, og kultur- og fritidsudvalget skal byde ind med besparelser for 3,9 millioner kroner. Som det ser ud lige nu, er det især bibliotekerne i Tarm og Hvide Sande, der kommer til at stå for skud. Et politisk forslag om helt at nedlægge Tarm Bibliotek er budgetteret til at kunne indbringe en årlig besparelse på godt en halv million kroner, mens et forslag om at indføre fuld selvbetjening på biblioteket i Hvide Sande vil bidrage med 200.000 kroner om året. - Det vil ramme mange. Tarm Bibliotek fungerer også som et mødested for ældre og ensomme borgere. Det ved vi godt, siger Erik Viborg.

Jeg har det godt med, at vi passer på Teatret OM. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har nogle mennesker, der kan forstyrre os lidt i vores hverdag Erik Viborg (V), formand for kultur- og fritidsudvalget, Ringkøbing-Skjern Kommune

Udsigt til protester Formanden for kultur- og fritidsudvalget finder det vigtigt at pointere, at der indtil videre kun er tale om spareforslag; at intet er vedtaget endnu: - Der er jo 29 byrådsmedlemmer, der i sidste ende bliver enige om at finde besparelserne. Der bliver først rigtig slået søm i ved det endelige budgetseminar på den anden side af sommerferien, siger Erik Viborg, der videre fastslår, at 'vi har ikke meget fedt at gøre med i nogle af udvalgene.' I et dokument, der beskriver forslaget om at lukke det i dag selvbetjente bibliotek i Tarm, hedder det blandt andet, at 'der må forudses en del borgerprotester mod nedlæggelsen.' Konsekvenserne ved at indføre fuld selvbetjening på biblioteket i Hvide Sande bliver beskrevet sådan: - Det må forventes, at udlånstallet og benyttelsen vil falde. Der vil være langt til et bibliotek, hvor man kan få vejledning i søgning af materialer og anden bibliotekarisk rådgivning. På samme område er der drøftet en nedlæggelse af den kommunale ordning 'Biblioteket kommer', der betjener omkring 80 bevægelseshæmmede borgere, som får bragt bogpakker ud til bopælen 11 gange om året. Hvis denne service køres i garagen, vil der årligt kunne spares 212.000 kroner.

Boldbaner er også i fare Den lange liste over spareforslag på kultur- og fritidsområdet rummer blandt andet også nedlæggelse af en håndfuld boldbaner/stadions i No, Sdr. Vium, Bork og Sdr. Hemmet, hvilket vil give en samlet besparelse på 100.000 kroner årligt i det kommunale regnskab. Ligeledes er der eksempelvis forslag om at fjerne et tilskud på 150.000 kroner til Hvide Sande Masterclass, at reducere kommunens kulturpulje med et tilsvarende beløb og at hugge 75.000 kroner af de årlige tilskud til henholdsvis Musikskolen og Ringkøbing-Skjern Museum. På Teatret OM kan mundvigene vende begge veje. Et kommunalt driftstilskud er ikke umiddelbart i fare, men det kan blive nødvendigt at droppe et årligt festivaltilskud på 200.000 kroner: - Jeg har det godt med, at vi passer på Teatret OM. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har nogle mennesker, der kan forstyrre os lidt i vores hverdag - at vi har noget, der er lidt mere skævt, siger Erik Viborg.