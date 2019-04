Kommunen, Naturkraft, Turistforeningen, Huset Venture og Erhvervsrådet indkalder til møde på Innovest tirsdag den 7. maj om de muligheder, virksomheder har for at tage socialt ansvar på sig.

RINGKØBING-SKJERN: Arbejdsløsheden er i bund, virksomhederne sukker efter arbejdskraft - og ikke mindst turisterhvervet er i vækst.

Hvordan løses problemet med mangel på arbejdskraft?

Det gives der et bud på tirsdag den 7. maj i Innovest, fortæller projektkonsulent Hanne Splidsboel.

Hun er leder af et toårigt beskæftigelsesprojekt målrettet turistbranchen. Formålet med projektet er at sikre kvalificeret arbejdskraft til turisterhvervet i lokalområdet ved at fremme beskæftigelsen af udsatte ledige borgere.

- Mange virksomheder i dag har fokus på social ansvarlighed, og formålet med den planlagte aften er at fortælle virksomhederne om de muligheder, de har - ikke mindst for at ansætte efter fleksjobordningen, siger Hanne Splidsboel.

Den 7. maj vil man kunne møde borgmester Hans Østergaard, erhvervsdirektør Hans Jørn Mikkelsen, turistdirektør Søren Lydig Kristensen, direktør Peter Sand, Naturkraft, Kristian Andersen, formand for beskæftigelsesudvalget samt Inge Bak fra Huset Venture og Ellen Rasmussen fra Hvide Sande Shipyard.

De to sidstnævnte repræsenterer virksomheder, der har gjort erfaringer med social ansvarlighed; Huset Venture beskæftiger således medarbejdere på fleksjob.

Det projekt, Hanne Splidsboel leder, har altså især haft fokus på turismen. Der har således sidste år været holdt fire kursusforløb på hver fem uger, der har skullet opkvalificere deltagerne til et job i turismeerhvervet.

Også i år er der planlagt fire kurser.

Virksomheder kan tilmelde sig aftenen på Innovest ved senest den 2. maj at kontakte Hanne Splidsboel, enten på mail: hannes@husetventure.dk eller mobil 2364 1277.